Pietuszewski ma nowego rywala. FC Porto kupiło wielki talent

19:11, 3. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  FC Porto

FC Porto sprowadziło nowego zawodnika na skrzydło. Klub ogłosił, że kontrakt podpisał Gabriel Mec z Gremio. Będzie to bezpośredni rywal dla Oskara Pietuszewskiego do walki o wyjściową jedenastkę.

Oskar Pietuszewski
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DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Gabriel Mec nowym piłkarzem FC Porto

FC Porto nie próżnowało latem, ściągając sześciu nowych zawodników. Największy, a zarazem najgłośniejszy był transfer nowego napastnika. Do zespołu dołączył Santiago Gimenez w ramach wypożyczenia z AC Milan. W kontekście polskich piłkarzy rywala do walki o miejsce w składzie dostał Oskar Pietuszewski. Obecnie nastolatek jest kontuzjowany, więc nie może grać, co jeszcze bardziej może mu utrudnić powrót do składu.

W końcówce okna transferowego mistrz Portugalii ogłosił pozyskanie utalentowanego brazylijskiego talentu. Kontrakt z klubem podpisał Gabriel Mec. To 18-letni skrzydłowy, który jest wychowankiem Gremio. „Smoki” zapłaciły a niego 11 milionów euro, czyli podobną kwotę, jak za Polaka.

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Gabriel Mec uchodzi w Brazylii za wielki talent, co podkreśla fakt, że w przeszłości zabiegała o niego Chelsea. W barwach macierzystego zespołu rozegrał 34 mecze, w których strzelił 3 gole i zanotował 2 asysty. Brazylijczyk jest dość uniwersalnym piłkarzem, ponieważ oprócz obu skrzydeł może z powodzeniem grać jako ofensywny pomocnik. Jest także młodzieżowym reprezentantem Canarinhos do lat 20.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy Pietuszewski wróci do gry. Nie tak dawno prezydent FC Porto mówił o powrocie za mniej więcej 10 dni. Jeśli jego rokowania okażą się prawdą, reprezentant Polski powinien być do dyspozycji trenera w meczu z Man City w Lidze Mistrzów.

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