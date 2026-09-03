Anglik w reprezentacji Polski?! „Urban nie był przekonany”

Reprezentacja Polski może mieć kolejnego naturalizowanego piłkarza w kadrze. Wygląda na to, że do zespołu miałby dołączyć Ellis Simms. O szczegółach opowiedział Piotr Wołosik w podcaście "Ofensywni".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Ellis Simms ma dołączyć do reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski już za trzy tygodnie wróci do gry. Podczas zbliżającego się zgrupowania Biało-Czerwoni rozegrają aż cztery mecze w ramach Ligi Narodów. Niebawem powołania powinien ogłosić Jan Urban. Tym razem jeszcze nie, ale niewykluczone, że w przyszłości znajdzie się na niej kolejny naturalizowany piłkarz. Wygląda na to, że z orzełkiem na piersi za jakiś czas może zagrać Ellis Simms, czyli napastnik z Premier League.

Ellis Simms to zawodnik Coventry, a więc beniaminka angielskiej elity. W tym sezonie zagrał tylko jeden z trzech możliwych spotkań. Natomiast w poprzednich rozgrywkach uzbierał na swoim koncie 13 bramek w 43 meczach na poziomie Championship.

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O możliwym dołączeniu 25-latka do reprezentacji Polski mówił Piotr Wołosik w podcaście „Ofensywni”. Zawodnik oraz jego otoczenie mają być zdecydowani na starania o grę w polskiej kadrze. Co ciekawe, negatywnie nastawiony do tego pomysłu jest Jan Urban, czyli selekcjoner naszej reprezentacji.

– Sprawy nabrały tempa. W ciągu najbliższych dni Simms oraz jego otoczenie mają zdecydować. Ponoć jest już klepnięte, że chcą się starać, żeby był w reprezentacji Polski. Z tego, co słyszę, Jan Urban początkowo nie był przekonany do tego pomysłu, do tego człowieka. Można powiedzieć, że nawet trochę się opierał. Teraz jest postawiony pod ścianą – powiedział Piotr Wołosik w podcaście „Ofensywni”.

Simms rozpoczynał karierę w szkółkach Man City oraz Evertonu. W swoim CV ma także takie kluby jak Blackpool, Sunderland czy Heart of Midlothian.