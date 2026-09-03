Vinicius Junior może opuścić Real Madryt. Gigant ruszy po niego zimą

Vinicius Junior latem był łączony z opuszczeniem Realu Madryt, ale finalnie podpisał nowy kontrakt. Jednym z klubów, które były nim zainteresowane był Arsenal. Jak donosi The Independent, Kanonierzy zamierzają wrócić po gwiazdę w styczniu przyszłego roku.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Arsenal wróci w styczniu po Viniciusa Juniora

Letnie okno transferowe przeszło do przeszłości, ale niektóre sagi będą miały swoją kontynuację w najbliższych miesiącach. Jedną z nich na pewno będzie Vinicius Junior i jego przyszłość w Realu Madryt. Brazylijczyk podpisał nowy kontrakt z Los Blancos, ale nie oznacza to, że zainteresowane kluby przekreśliły nazwisko zawodnika na liście życzeń. Na pewno nie zrobił tego Arsenal, który mocno zabiegał o 26-latka.

W pewnym momencie wydawało się nawet, że Vinicius Junior przeniesie się do Anglii. Ostatecznie tak się jednak nie stało. Z informacji, jakie udostępnił serwis The Independent, wynika, że Kanonierzy wrócą po skrzydłowego w styczniu podczas zimowego okna transferowego.

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Vinicius nie będzie jedyny. Arsenal nie zrealizował swojego celu, jakim było ściągnięcie zawodnika na lewą stronę w ataku. Fiaskiem zakończyła się również próba pozyskania Juliana Alvareza, którego jedynym marzeniem była FC Barcelona. Zarówno Argentyńczyk, jak i Brazylijczyk ponownie znajdą się na szczycie listy życzeń mistrza Premier League. Dodatkowym nazwiskiem, które znalazło się pod obserwacją jest Eli Kroupi Junior z Bournemouth.

W minione lato Londyńczycy wydali ponad 220 milionów euro na wzmocnienia. Sprowadzili m.in. Bruno Guimaraesa, Ezriego Konsę i Christosa Tzolisa. Rozgrywki ligowe w Premier League rozpoczęli od kompletu zwycięstw. Obecnie są na 2. miejscu w tabeli.