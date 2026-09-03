Ancelotti ocenił wybór Realu Madryt. Podsumował Mourinho

Carlo Ancelotti w przeszłości z sukcesami prowadził Real Madryt. W rozmowie z klubowymi mediami ocenił wybór Jose Mourinho na trenera zespołu. Jest przekonany, że Portugalczyk odniesie sukces.

DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti uważa, że Mourinho odniesie sukces z Realem Madryt

Carlo Ancelotti obecnie spełnia się jako selekcjoner reprezentacji Brazylii, z którą brał udział na ostatnich Mistrzostwach Świata. W przeszłości prowadził wielkie kluby, a jednym z nich był Real Madryt. W roli trenera Los Blancos pracował nie raz, a dwa razy i zawsze odnosił sukcesy.

Jego pierwsza kadencja miała miejsce w latach 2013-2015 i zakończyła się zdobyciem 10. w historii klubu Ligi Mistrzów. Druga przygoda miała miejsce w latach 2021-2025. Tym razem popularny „Carletto” sięgnął dwukrotnie po Ligę Mistrzów i dwa razy po mistrzostwo Hiszpanii.

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W ostatnich dniach włoski taktyk przebywał w Hiszpanii, więc przy okazji odwiedził ośrodek treningowy Królewskich. Spotkał się m.in. z Jose Mourinho, a także udzielił krótkiego wywiadu klubowej telewizji. W trakcie rozmowy został zapytany o wybór Portugalczyka na nowego trenera.

– Real Madryt to mój dom, moja rodzina. Jest dla mnie wszystkim – zaczął Carlo Ancelotti.

– Od dawna mam doskonałe relacje z Jose Mourinho. Rozmawiamy, wymieniamy się pomysłami, wiadomościami. Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jest i ma szansę cieszyć się ponytem w tak wielkim klubie, który zresztą dobrze zna. To wielki trener. Jestem przekonany, że wykona fantastyczną pracę – dodał.

Mourinho przygodę w Realu rozpoczął od trzech zwycięstw z rzędu w La Liga. Obecnie jego zespół zajmuje 2. miejsce w tabeli ligowej.