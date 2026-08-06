Puchar Polski: losowanie pierwszej rundy
W czwartek rozlosowano pary pierwszej rundy Pucharu Polski. Na tym etapie do gry wkroczyły już kluby z PKO Ekstraklasy, które wcześniej oczekiwały na swoich rywali. Zespoły z najwyższego szczebla rozgrywkowego poznały więc pierwsze przeszkody na drodze do walki o krajowy puchar, a kibice dowiedzieli się, jakie spotkania zostaną rozegrane w ramach kolejnej fazy zmagań.
Wśród wylosowanych zestawień nie zabrakło interesujących pojedynków. Część drużyn z Ekstraklasy trafiła na niżej notowanych przeciwników, dla których będzie to szansa na sprawienie dużej niespodzianki. Nie zabraknie również spotkań, w których zmierzą się zespoły o podobnym potencjale, co może zwiastować wyrównaną rywalizację już od pierwszego gwizdka.
Korona II Kielce – Radomiak Radom
Avia Świdnik – Wieczysta Kraków
Lechia Zielona Góra – Ruch Chorzów
Górnik Polkowice – Polonia Warszawa
Chemik Moderator Bydgoszcz – Piast Gliwice
Beskid Andrychów – Śląsk II Wrocław
Kluczevia Stargard – Pogoń Siedlce
Wigry Suwałki – Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Wikęd Luzino – Wisła Płock
Wisła II Płock – Puszcza Niepołomice
MKS Kluczbork – Lechia Gdańsk
Widzew II Łódź – Polonia Bytom
Sokół Ostróda – Sokół Kleczew
Polonia Środa Wielkopolska – Sandecja Nowy Sącz
Siarka Tarnobrzeg – Zagłębie Lubin
Górnik II Zabrze – Olimpia Grudziądz
Widzew Łódź – Korona Kielce
Motor Lublin – Legia Warszawa
Znicz Pruszków – Cracovia
Odra Opole – Wisła Kraków
Górnik Łęczna – Stal Mielec
Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin
Stal Rzeszów – Podbeskidzie Bielsko-Biała
Podhale Nowy Targ – Pogoń Grodzisk Mazowiecki
GKS Tychy – ŁKS Łódź
Miedź Legnica – Chrobry Głogów
Resovia Rzeszów – Arka Gdynia
Zdecydowanie najciekawiej zapowiada się na tym etapie rywalizacja Motoru Lublin z Legią Warszawa. Mecze tych drużyn w poprzednich latach stały na wysokim poziomie, więc teraz nie powinno być inaczej.