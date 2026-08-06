Losowanie Pucharu Polski. Poznaliśmy komplet par

18:11, 6. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

W czwartek odbyło się losowanie pierwszej rundy Pucharu Polski. Do walki włączyły się zespoły z PKO Ekstraklasy. Poznaliśmy pary, jakie zmierzą się ze sobą o kolejny etap rozgrywek.

Górnik Zabrze
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Górnik Zabrze

Puchar Polski: losowanie pierwszej rundy

W czwartek rozlosowano pary pierwszej rundy Pucharu Polski. Na tym etapie do gry wkroczyły już kluby z PKO Ekstraklasy, które wcześniej oczekiwały na swoich rywali. Zespoły z najwyższego szczebla rozgrywkowego poznały więc pierwsze przeszkody na drodze do walki o krajowy puchar, a kibice dowiedzieli się, jakie spotkania zostaną rozegrane w ramach kolejnej fazy zmagań.

Wśród wylosowanych zestawień nie zabrakło interesujących pojedynków. Część drużyn z Ekstraklasy trafiła na niżej notowanych przeciwników, dla których będzie to szansa na sprawienie dużej niespodzianki. Nie zabraknie również spotkań, w których zmierzą się zespoły o podobnym potencjale, co może zwiastować wyrównaną rywalizację już od pierwszego gwizdka.

Korona II Kielce – Radomiak Radom

Avia Świdnik – Wieczysta Kraków

Lechia Zielona Góra – Ruch Chorzów

Górnik Polkowice – Polonia Warszawa

Chemik Moderator Bydgoszcz – Piast Gliwice

Beskid Andrychów – Śląsk II Wrocław

Kluczevia Stargard – Pogoń Siedlce

Wigry Suwałki – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Wikęd Luzino – Wisła Płock

Wisła II Płock – Puszcza Niepołomice

MKS Kluczbork – Lechia Gdańsk

Widzew II Łódź – Polonia Bytom

Sokół Ostróda – Sokół Kleczew

Polonia Środa Wielkopolska – Sandecja Nowy Sącz

Siarka Tarnobrzeg – Zagłębie Lubin

Górnik II Zabrze – Olimpia Grudziądz

Widzew Łódź – Korona Kielce

Motor Lublin – Legia Warszawa

Znicz Pruszków – Cracovia

Odra Opole – Wisła Kraków

Górnik Łęczna – Stal Mielec

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin

Stal Rzeszów – Podbeskidzie Bielsko-Biała

Podhale Nowy Targ – Pogoń Grodzisk Mazowiecki

GKS Tychy – ŁKS Łódź

Miedź Legnica – Chrobry Głogów

Resovia Rzeszów – Arka Gdynia

Zdecydowanie najciekawiej zapowiada się na tym etapie rywalizacja Motoru Lublin z Legią Warszawa. Mecze tych drużyn w poprzednich latach stały na wysokim poziomie, więc teraz nie powinno być inaczej.

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