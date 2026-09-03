Legia pożegnała niewypał. Tyle dostaną za Rajovicia

Legia Warszawa niespodziewanie pożegnała Miletę Rajovicia, który okazał się niewypałem transferowym. Napastnik przeniósł się do FC Midtjylland. Jeśli zostanie wykupiony, Wojskowi dostaną 2 mln euro - podaje serwis Meczyki.pl.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Mileta Rajović

Rajović w Midtjylland. Legia może zarobić 2 mln euro

Legia Warszawa w końcówce okna transferowego przyśpieszyła ze wzmocnieniami. Do zespołu dołączy nowy ofensywny piłkarz, a także zapasowy wahadłowy do rywalizacji z Pawłem Wszołkiem. W tym samym czasie sfinalizowano odejście wielkiego niewypału transferowego – Milety Rajovicia. Duńczyk to najdroższy w historii zawodnik kupiony przez stołeczny klub. Wojskowi zapłacili za niego aż 3 mln euro.

Rajović w Warszawie nie potrafił się odnaleźć, jeśli chodzi o aspekt sportowy. Poprzedni sezon był w jego wykonaniu bardzo rozczarowujący. Co prawda, strzelił w nim 10 bramek, ale rozegrał aż 43 spotkania. Na dodatek w większości meczów notował spektakularne pudła.

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Nikt nie spodziewał się, że w końcówce okna transferowego Rajović jednak opuści Legię. Dlatego informacja o jego odejściu wywołała spore zaskoczenie, ale każdy przyjął ją ze zrozumieniem. 27-latek udał się na roczne wypożyczenie do FC Midtjylland, czyli topowego klubu w Danii.

W umowie znalazła się klauzula wykupu. Jeśli Midtjylland zdecyduje się na jego wykup, będzie musiało zapłacić 2 miliony euro, o czym pisze serwis Meczyki.pl. Łącznie pobyt Rajovicia w Legii zakończył się na 50 spotkaniach i 10 bramkach. Kontrakt ma ważny do połowy 2029 roku.

Nowy klub Rajovicia zajmuje obecnie 1. miejsce w tabeli. Okazję do debiutu będzie miał w poniedziałek (7 września) przeciwko Nordsjaelland.