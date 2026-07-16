Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Mikael Ishak strzela! Lech Poznań bliżej Superpucharu Polski

Lech Poznań i Górnik Zabrze mierzą się ze sobą w czwartek w meczu o Superpuchar Polski. W tym spotkaniu mierzą się ze sobą dwie najlepsze drużyny poprzedniego sezonu PKO Ekstraklasy. Kolejorz przystępował do tego starcia jako mistrzowie Polski, natomiast podopieczni Michala Gasparika w minionej kampanii zdobyli wicemistrzostwo kraju, a także sięgnęli po Puchar Polski.

Pierwsza odsłona rywalizacja na Bułgarskiej przyniosła wiele emocji. Kolejorz kontrolował grę, ale pierwszy cios wyprowadzili zawodnicy Górnika Zabrze. W 14. minucie meczu wyszli na prowadzenie za sprawą Maksyma Chłania. Na odpowiedź Lecha Poznań długo nie trzeba było czekać. Chwilę później Antoni Kozubal doprowadził do wyrównania. Zespoły zatem z remisem schodziły na przerwę.

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Druga połowa natomiast wyśmienicie rozpoczęła się dla Lecha Poznań. Już w 47. minucie mistrzowie Polski wyszli na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Mikael Ishak. Asystę przy trafieniu szwedzkiego napastnika zaliczył Antoni Kozubal. Teraz to Górnik Zabrze musi gonić wynik

Mikael Ishak daje Lechowi Poznań prowadzenie 🔥



Górnik Zabrze musi gonić wynik!



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Mikael Ishak zatem rozpoczął strzelanie w sezonie 2026/27. Kapitan Lecha Poznań jednak nigdy nie skupiał się na indywidualnych statystykach. Zawsze liczyło się dla niego dobro zespołu, przez co nieprzypadkowo nosi opaskę na swoim ramieniu.