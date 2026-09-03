Lewandowski ocenił transfer Barcelony. Powiedział, co myśli

Robert Lewandowski udzielił w kilku wywiadów hiszpańskim mediom. W rozmowie z Radio Marca ocenił transfer FC Barcelony. Powiedział, co myśli o ściągnięciu Rodriego do katalońskiego klubu.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona ściągnęła Rodriego, Lewandowski ocenił transfer

Robert Lewandowski po czterech latach w FC Barcelonie zdecydował się obrać inny kierunek w końcowym etapie swojej kariery. Reprezentant Polski wybrał Stany Zjednoczone i grę w lidze MLS w barwach Chicago Fire. Nie zapomniał jednak o byłym klubie, który darzy szczególnym sentymentem.

Niedawno udzielił kilku wywiadów w hiszpańskich mediach. Mówił m.in. o szansach Blaugrany w Lidze Mistrzów. Kolejnym wątkiem był głośny transfer, jaki udało się sfinalizować Barcelonie. Chodzi oczywiście o pozyskanie Rodriego, czyli mistrza świata z ostatniego mundialu.

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Lewandowski nie ma wątpliwości, że Rodri posiada cechy, jakich Barcelona właśnie teraz potrzebuje. Przyznał, że Hiszpan od lat jest w czołówce najlepszych zawodników na świecie, udowadniając to występami na najwyższym poziomie.

– Rodri to zawodnik, który wie, czego potrzebuje drużyna. Potrafi grać do przodu, ale również nieco bardziej defensywnie. Uważam, że jego doświadczenie jest właśnie tym, czego potrzebuje ten zespół – mówi Robert Lewandowski w rozmowie z Radio Marca.

– To piłkarz, który nie tylko podczas mistrzostw świata, ale już od wielu lat występuje na najwyższym poziomie – dodał.

Barcelona zapłaciła za Rodriego aż 60 milionów euro. Środkowy pomocnik związał się z klubem kontraktem do 2030 roku. Zdążył już wystąpić w dwóch meczach, ale za każdym razem wchodził z ławki rezerwowych. Wcześniej był związany z Man City w latach 2019-2026.