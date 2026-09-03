Lewandowski ocenił transfer Barcelony. Powiedział, co myśli

20:20, 3. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Radio Marca

Robert Lewandowski udzielił w kilku wywiadów hiszpańskim mediom. W rozmowie z Radio Marca ocenił transfer FC Barcelony. Powiedział, co myśli o ściągnięciu Rodriego do katalońskiego klubu.

Robert Lewandowski
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DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona ściągnęła Rodriego, Lewandowski ocenił transfer

Robert Lewandowski po czterech latach w FC Barcelonie zdecydował się obrać inny kierunek w końcowym etapie swojej kariery. Reprezentant Polski wybrał Stany Zjednoczone i grę w lidze MLS w barwach Chicago Fire. Nie zapomniał jednak o byłym klubie, który darzy szczególnym sentymentem.

Niedawno udzielił kilku wywiadów w hiszpańskich mediach. Mówił m.in. o szansach Blaugrany w Lidze Mistrzów. Kolejnym wątkiem był głośny transfer, jaki udało się sfinalizować Barcelonie. Chodzi oczywiście o pozyskanie Rodriego, czyli mistrza świata z ostatniego mundialu.

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Lewandowski nie ma wątpliwości, że Rodri posiada cechy, jakich Barcelona właśnie teraz potrzebuje. Przyznał, że Hiszpan od lat jest w czołówce najlepszych zawodników na świecie, udowadniając to występami na najwyższym poziomie.

Rodri to zawodnik, który wie, czego potrzebuje drużyna. Potrafi grać do przodu, ale również nieco bardziej defensywnie. Uważam, że jego doświadczenie jest właśnie tym, czego potrzebuje ten zespół – mówi Robert Lewandowski w rozmowie z Radio Marca.

To piłkarz, który nie tylko podczas mistrzostw świata, ale już od wielu lat występuje na najwyższym poziomie – dodał.

Barcelona zapłaciła za Rodriego aż 60 milionów euro. Środkowy pomocnik związał się z klubem kontraktem do 2030 roku. Zdążył już wystąpić w dwóch meczach, ale za każdym razem wchodził z ławki rezerwowych. Wcześniej był związany z Man City w latach 2019-2026.

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