Arsenal pobił rekord transferowy. Za tyle odszedł Martinelli

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Martinelli

Martinelli odszedł za rekordowe pieniądze w historii Arsenalu

Gabriel Martinelli ma za sobą kiepski sezon. Grał regularnie, ale grał mało. We wszystkich rozgrywkach uzbierał aż 53 mecze, ale na boisku przebywał łącznie przez 2384 minuty na 4770 możliwych minut. Na swoim koncie ma 11 bramek oraz 7 asyst, z czego połowę goli zdobył w Lidze Mistrzów. Z racji tego, że spadł w hierarchii Mikela Artety, zdecydował się na nowe wyzwanie. Brazylijczyk przeniósł się do Al-Hilal w Saudi Pro League.

Arsenal na sprzedaży Martinellego zarobił rekordowe pieniądze w historii klubu. Od teraz skrzydłowy jest najdrożej sprzedanym piłkarzem Londyńczyków. Saudyjczycy zapłacili za niego aż 70 milionów euro, podpisując z nim czteroletni kontrakt. Łącznie dla Kanonierów zagrał w 278 meczach.

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Do tej pory najdroższym piłkarzem, który opuścił Arsenal był Alex Oxlade-Chamberlain. Anglik przeszedł w 2018 roku do Liverpoolu za jedyne 38 milionów euro. Jest to więc prawie dwukrotnie wyższy transfer. W TOP 5 najdrożej sprzedanych zawodników są jeszcze Nicolas Anelka, Alexis Sanchez i Cesc Fabregas.

Nowy klub Martinellego rozpoczął rozgrywki ligowe od czterech zwycięstw. Dzięki temu zespół Simone Inzaghiego zajmuje 1. miejsce w tabeli z identyczną liczbą punktów co Al-Nassr, czyli obrońca tytułu. W poprzednim sezonie Al-Hilal zajęło 2. miejsce na koniec rozgrywek.