Louis Podolski z przytupem rozpoczął seniorską przygodę. Syn Lukasa strzelił gola dla Górnika II Zabrze w STS Pucharze Polski, a TVPSport.pl podał szczegóły jego debiutu.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Louis Podolski i Lukas Podolski

Syn Lukasa Podolskiego z golem

Louis Podolski po raz pierwszy pojawił się na murawie w oficjalnym meczu na szczeblu seniorskim. 18-letni pomocnik wpisał się na listę strzelców w spotkaniu I rundy STS Pucharu Polski, w którym rezerwy Górnika Zabrze przegrały z Olimpią Grudziądz 3:4.

Nazwisko Podolski od lat kojarzy się w Zabrzu przede wszystkim z Lukasem, ale teraz coraz głośniej robi się również o jego synu. Louis trafił do Górnika w 2021 roku, gdy jego ojciec związał się z klubem. Do tej pory młody zawodnik występował przede wszystkim w zespołach juniorskich.

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Pucharowe starcie z Olimpią miało jednak wyjątkowy charakter. Podolski junior po raz pierwszy zagrał bowiem w seniorskiej piłce i od razu zaznaczył swoją obecność golem. Młody zawodnik w 24. minucie otrzymał piłkę przed polem karnym, po czym zdecydował się na mocne uderzenie z dystansu. Futbolówka zatrzepotała w siatce, dając Górnikowi kontakt z rywalem.

Co ciekawe, Louis zdobył bramkę dla drużyny, która formalnie już nie istnieje. Po zakończeniu poprzedniego sezonu Górnik wycofał swoje rezerwy z rozgrywek trzeciej ligi. Tymczasem w STS Pucharze Polski pod szyldem drugiego zespołu wystąpiła zatem drużyna złożona z zawodników występujących na co dzień w CLJ.

Mecz z Olimpią dostarczył zresztą sporo emocji. Górnik przegrywał już 0:2, ale gol Podolskiego dał gospodarzom impuls. Po przerwie Jakub Pietrzyk doprowadził do remisu, jednak goście ponownie objęli prowadzenie. Na siedem minut przed końcem Mateusz Posmyk wyrównał na 3:3, lecz w ostatniej minucie Kacper Jarec zapewnił Olimpii zwycięstwo.

Louis Podolski może zatem zapamiętać swój pierwszy seniorski występ mimo porażki. Na dodatek już na początku kariery zrobił coś, co w Zabrzu ma szczególne znaczenie. Strzelił gola w koszulce Górnika.