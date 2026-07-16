Lech Poznań wygrał z Górnikiem Zabrze 3:1 i sięgnął po Superpuchar Polski. Dla Kolejorza było to już siódme takie trofeum, co czyni go najbardziej utytułowanym klubem w historii tych rozgrywek.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech Poznań z największą liczbą triumfów w Superpucharze Polski

Lech Poznań w czwartkowy wieczór dopisał kolejne trofeum do swojego dorobku. Podopieczni Nielsa Frederiksena pokonali Górnika Zabrze rezultatem 3:1. Drużyna Michala Gasparika świetnie rozpoczęła mecz. W 14. minucie do siatki trafił Maksym Chłań. Później już tylko trafiali piłkarze Kolejorza. A robili to Antoni Kozubal, Mikael Ishak oraz Pablo Rodriguez.

Lech Poznań dzięki czwartkowemu zwycięstwu przeszedł do historii Superpucharu Polski. Do tej pory Kolejorz dzielił miano najbardziej utytułowanego klubu tych rozgrywek z Legią Warszawa. Oba zespoły miały na swoim koncie po sześć triumfów. Poznaniacy, po pokonaniu Górnika Zabrze, samodzielnie objęli prowadzenie w tej klasyfikacji i mogą pochwalić się już siedmioma zdobytymi Superpucharami.

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Co ciekawe, przed rokiem to właśnie Legia Warszawa cieszyła się z tego trofeum. Wojskowi pokonali wówczas Lecha Poznań i wyrównali jego dorobek w historycznej klasyfikacji. Tym razem role się odwróciły. Kolejorz nie tylko odzyskał Superpuchar Polski, ale również uciekł od swojego największego ligowego rywala pod względem liczby zdobytych tytułów.

Dla zespołu Nielsa Frederiksena to znakomity sygnał przed startem nowego sezonu. Lech Poznań nie tylko sięgnął po pierwsze trofeum w kampanii 2026/27, ale także pokazał charakter. Mimo że jako pierwszy stracił bramkę, zdołał odwrócić losy spotkania i pewnie pokonać Górnika Zabrze. Kolejorz udowodnił, że jest gotowy do walki o kolejne sukcesy zarówno na krajowym podwórku, jak i w europejskich pucharach.