Barcelona planuje duży transfer. Wielka gwiazda zupełnie za darmo

16:32, 3. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

FC Barcelona był zainteresowana tego lata Federico Dimarco. Do transferu nie doszło, ale w Katalonii planują wielki hit. Jak donosi Sport, chcą ściągnąć piłkarza Interu Mediolan zupełnie za darmo.

Joan Laporta
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Dimarco na radarze FC Barcelony. Jest do wzięcia za darmo

FC Barcelona przeprowadziła osiem transferów w minione lato, ale nie zrealizowała wszystkich celów transferowych. Na przyszły rok przełożono m.in. kolejną próbę ściągnięcia Juliana Alvareza, a także pozyskanie środkowego obrońcy. Dodatkowo w grę wchodzi zmiana na pozycji lewego obrońcy. Pod koniec sierpnia blisko odejścia był Alejandro Balde. O Hiszpana zabiegał Manchester United, lecz ostatecznie do transferu nie doszło.

Kandydatem do zastąpienia Balde w Barcelonie był Federico Dimarco. Plany o pozyskaniu reprezentanta Włoch wciąż są wysoko na liście zadań dyrektora sportowego Blaugrany. Nowe informacje w tej sprawie przekazał kataloński dziennik Sport.

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Barcelona planuje cierpliwie poczekać do następnego lata i wtedy spróbować podpisać kontrakt z Dimarco. Warto dodać, że piłkarz ma ważną umowę z Interem Mediolan jedynie do czerwca 2027 roku. Oznacza to, że już w styczniu może związać się z Dumą Katalonii zupełnie za darmo. Co więcej, hiszpańska prasa sugeruje, że 28-latek wyraził zainteresowanie przeprowadzką do katalońskiego klubu.

Dimarco to wychowanek Interu, dla którego rozegrał 238 meczów, w których strzelił 26 bramek i zanotował 52 asysty. Rozmowy kontraktowe z Il Biscione jeszcze się nie rozpoczęły. W ostatnich dniach w klubie doszło do zmiany dyrektora sportowego.

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