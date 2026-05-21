Górnik łączony z niemieckim napastnikiem. Piłkarz ma też polski paszport! [NASZ NEWS]

Górnik Zabrze świetnie spisuje się w tym sezonie Ekstraklasy, mając realną szansę na wicemistrzostwo Polski. Klub pracuje już również nad wzmocnieniami. Z naszych informacji wynika, że zabrzanie są łączeni z napastnikiem z 2. Bundesligi.

dpa picture alliance /Alamy Na zdjęciu: Daniel Hanslik

Przełomowe chwile w Zabrzu

Ostatnie tygodnie są dla kibiców Górnika Zabrze jak piękny sen. Najpierw zdobycie Pucharu Polski, następnie zgoda Rady Miasta na sprzedaż klubu Lukasowi Podolskiemu, a w sobotę wielka szansa na postawienie kropki nad i poprzez zdobycie wicemistrzostwa Polski.

Oczywiście, wiele dzieje się również w zaciszach gabinetów, bo klub musi się wzmocnić przed grą w europejskich pucharach. Choć wiadomo, że transfery działają w obie strony. Weźmy choćby przykład Patrika Hellebranda. Świetna gra sprawiła, że Czechem, jak wynika z naszych informacji, zainteresował się były mistrz Turcji.

A co do Górnika. O planach transferowych klubu pisaliśmy już wcześniej. Priorytetem jest sprowadzenie napastnika, a być może nawet dwóch. Bo akurat w tym temacie zabrzanie nie mogą się wstrzelić od lat. Jak będzie tego lata? Dotarły do nas wieści, że Górnik jest łączony z napastnikiem, który po tym sezonie odchodzi z 1.FC Kaiserslautern.

Po sezonie żegna 1.FC Kaiserslautern

Chodzi o Daniela Hanslika. To 29-letni napastnik, który ma niemiecki i polski paszport. Ostatnie lata spędził w 1. FC Kaiserslautern, ale już kilka tygodni temu ogłoszono, że kończąca się latem umowa nie będzie przedłużona. Florian Plettenberg, uznany niemiecki dziennikarz, pisał wtedy, że Hanslikiem interesują się między innymi polskie kluby.

Niemiecki żurnalista nie wymienił nazwy, natomiast do nas docierają wieści, że jednym z nich ma być właśnie Górnik. W obecnym sezonie 2. Bundesligi Hanslik rozegrał 29 meczów, w których strzelił 3 gole i zaliczył 5 asyst. Do tego dorzucił jedną bramkę w trzech meczach w Pucharze Niemiec.

Śladami Ishaka i Pululu?

Jego ogólny dorobek w 1.FC Kaiserslautern to 184 występy, 34 gole i 28 asyst. Na poziomie 2. Bundesligi to 108 występów, 18 bramek i 17 asyst.

Z ciekawości, dla porównania: przed przyjściem do Lecha Mikael Ishak na poziomie 2. Bundesligi rozegrał 53 mecze, w których strzelił 13 goli i zaliczył 8 asyst. Afimico Pululu z kolei na zapleczu niemieckiej ektraklasy miał 13 spotkań, w których strzelił jednego gola.