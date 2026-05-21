Mohamed Salah wraz z końcem sezonu stanie się wolnym zawodnikiem. Gdzie trafi reprezentant Egiptu? Portal Fichajes.net przekonuje, że napastnik znalazł się na celowniku półfinalisty LM.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah zagra w La Liga?

Jaki kierunek obierze Mohamed Salah? 33-latek po zakończeniu tego sezonu opuści Liverpool. Kontrakt napastnika nie został przedłużony, co oznacza, że stanie się on dostępny bez kwoty odstępnego. Status reprezentanta Egiptu chce wykorzystać co najmniej kilka klubów. Do grona zainteresowanych pozyskaniem byłego zawodnika Romy i Chelsea dołączył półfinalista Ligi Mistrzów.

Portal Fichajes.net twierdzi, że Salah znalazł się na celowniku Atletico. W Madrycie miałby zastąpić odchodzącego Antoine’a Griezmanna i stworzyć bramkostrzelny duet z Julianem Alvarezem. W koszulce The Reds udało mu się zdobyć łącznie aż 257 bramek. Chociaż w obecnych rozgrywkach nieco spuścił z tonu (tylko 12 goli), to w nowym otoczeniu może odzyskać dawny blask.

Rojiblancos bez wątpienia stać na wysokie wynagrodzenie potencjalnej nowej gwiazdy, jednak stołeczna ekipa oczywiście nie może konkurować z ofertami z Arabii Saudyjskiej. W tym przypadku zadecydować mogą kwestie sportowe – Atletico dotarło aż do półfinału LM i nieznacznie przegrało z Arsenalem.