Enzo Fernandez poprosił Chelsea o transfer za 80 mln euro

Chelsea może przeprowadzić jeden z największych transferów tego lata. Enzo Fernandez miał jasno wskazać władzom klubu piłkarza, którego chce zobaczyć w szatni The Blues, donosi "Fichajes".

Chelsea przygotowuje się do ważnych ruchów przed nowym sezonem. Jednym z priorytetów ma być wzmocnienie defensywy. Jak się okazuje, bardzo ważną rolę w tej kwestii miał odegrać Enzo Fernandez. Argentyński pomocnik podczas rozmów dotyczących swojej przyszłości miał przekazać władzom Chelsea konkretną sugestię. Chodzi o sprowadzenie Cristiana Romero z Tottenhamu. Mistrz świata z Kataru chce, aby w zespole pojawiło się więcej zawodników z najwyższego poziomu.

28 letni obrońca od lat należy do czołowych defensorów Premier League. Romero ma mocną pozycję na rynku transferowym i wzbudza zainteresowanie również poza Anglią. Według źródła sytuację śledzą Barcelona i Atletico Madryt.

Tottenham ma być gotowy do rozmów, ale oczekiwania finansowe są ogromne. Kwota transferu może sięgnąć nawet 80 milionów euro. Romero ma też ważny kontrakt obowiązujący do 2029 roku, dlatego londyński klub nie musi podejmować szybkiej decyzji.

Mimo to Chelsea chce przyspieszyć działania. W klubie panuje przekonanie, że Romero może stać się filarem nowego projektu. Dodatkowym argumentem mają być dobre relacje między Enzo Fernandezem i środkowym obrońcą reprezentacji Argentyny.

Według źródła duże znaczenie ma mieć również Xabi Alonso. Hiszpański szkoleniowiec widzi w Romero zawodnika, który mógłby nadać defensywie większą stabilność i stać się jednym z liderów nowego zespołu Chelsea.