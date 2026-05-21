Do tego giganta może przejść Harry Kane! Oferują 80 milionów euro

Harry Kane może trafić do Realu Madryt. Według Fichajes.net Królewscy są gotowi zaoferować Bayernowi Monachium około 80 milionów euro.

Harry Kane może zostać bohaterem jednego z największych transferów lata. Według Fichajes.net Real Madryt przygotowuje ofensywę po napastnika Bayernu Monachium.

To ma być bezpośrednia prośba Jose Mourinho, który ma objąć drużynę z Madrytu. Portugalczyk zna Kane’a z Tottenhamu i uważa, że Anglik idealnie pasuje do nowego projektu.

W Realu widzą w nim napastnika gotowego do natychmiastowego wzmocnienia składu. Kane miałby grać obok Viniciusa Juniora i Kyliana Mbappe, dając drużynie gole, grę tyłem do bramki i więcej miejsca dla skrzydłowych.

Kane ma za sobą świetny sezon. Strzelił 58 goli i zanotował siedem asyst, potwierdzając status jednego z najlepszych napastników w Europie.

Real Madryt ma być gotowy zbliżyć się do kwoty 80 milionów euro, aby przekonać Bayern do rozmów. Klub z Monachium nie planuje jednak łatwej sprzedaży.

Kontrakt Anglika obowiązuje do 2027 roku. Bayern ma poważnie rozważyć transfer tylko wtedy, jeśli sam zawodnik zacznie naciskać na odejście. W tej sytuacji znaczenie może mieć relacja Kane’a z Mourinho.