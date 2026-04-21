Górnik szykuje się do letnich transferów. Zabrzanie celują w konkretnych graczy! [NOWE INFORMACJE]

Górnik Zabrze doskonale spisuje się w tym sezonie, o czym świadczy pozycja w lidze i fakt, że 2 maja 14-krotny mistrz Polski zagra na PGE Narodowym w finale Pucharu Polski. Górnik powoli szykuje się też do letniego okienka transferowego. Wiemy jakich graczy poszukują zabrzanie.

To może być super sezon

Górnik Zabrze jest w tym sezonie jednym z najlepszych zespołów ligi, o czym świadczy fakt, że podopieczni Michala Gasparika zajmują miejsce na podium, a są też w finale Pucharu Polski, w którym zmierzą się 2 maja z Rakowem Częstochowa.

Wprawdzie jakiś czas temu drużynę dopadł kryzys, ale słowacki szkoleniowiec wyprowadził zespół z zakrętu wręcz koncertowo. Klub ze Śląska w ostatnim meczu u siebie pokonał Koronę Kielce 1:0, umacniając jeszcze miejsce w czołówce.

Teraz przed zabrzanami arcytrudny wyjazdowy mecz z Jagiellonią Białystok, ale prawda jest taka, że łatwych spotkań już do końca sezonu nie będzie.

Loska zostaje, ale bramkarz poszukiwany

Oczywiście, podobnie jak inne drużyny, tak i Górnik przygotowuje się powoli do letnego okienka transferowego.



A jak to wygląda w przypadku Górnika? Z informacji, które do nas docierają wynika, że zabrzanie biorą przede wszystkim pod uwagę sześć pozycji. Jednym z zadań może być pozyskanie bramkarza z potencjałem na bycie numerem jeden. Marcel Łubik jest jedynie wypożyczony, a umowa wygasa właśnie z końcem sezonu.



Gdyby więc piłkarz Augbsurga miał odejść, to w Zabrzu musiałby się pojawić ktoś nowy. Wprawdzie Górnik ogłosił właśnie przedłużenie umowy z Tomaszem Loską, ale jego rola (zmiennika) się nie zmieni.

Dwóch graczy do defensywy

Idąc dalej. Górnik jest otwarty na pozyskanie lewego obrońcy. Preferowany wiek to między 18 a 23 lata. Chodzi o piłkarza z mocnym „ciągiem” do przodu, który ma też dobre podanie. Na liście życzeń jest również środkowy obrońca, a preferowany wiek w tym przypadku to 23-28 lat. Gracz powinien być (dość) rosły, najlepiej gdyby mierzył co najmniej 185 cm.

Dalej: zawodnik na pozycję numer „10”, w przedziale wiekowym 20-23 lata. Ma to być piłkarz z dobrym dryblingiem, ostatnim podaniem, ale mający również dobre uderzenie. Do tego szybki lewoskrzydłowy (18-23 lata), z dominującą prawą nogą, jak również z dobrym dryblingiem i strzałem.

Oczywiście, Górnik wciąż szuka też napastnika. Tu przedział wiekowy to 23-30 lat. Ma to być piłkarz potrafiący grać „na ścianę”, świetnie czujący się w polu karnym, ale też, a może przede wszystkim, skuteczny.