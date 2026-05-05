Z 2. Bundesligi do PKO Ekstraklasy?! Napastnik na celowniku

Niejaki Daniel Hanslik z zespołu 1. FC Kaiserslautern znalazł się na celowniku klubów z PKO Ekstraklasy. Kogo? To nie jest już pewne. Informacje w tej sprawie przekazał Florian Plettenberg ze "Sky Sports".

Daniel Hanslik na radarze klubów z Polski

PKO Ekstraklasa w tym sezonie powoli zmierza ku końcowi, a to oznacza, że zbliża się wielkimi krokami okno transferowe. Dlatego też i wzmożenie na rynku zaczyna rosnąć. Wiele klubów co prawda jeszcze nie jest pewne swojej przyszłości, ale już można uznać, że pierwsze kroki ws. transferów są czynione.

Według informacji, które przekazał Florian Plettenberg ze „Sky Sports News”, na celowniku klubów z Polski znalazł się niejaki Daniel Hanslik. Napastnik jest obecnie związany z niemieckim FC Kaiserslautern, ale już wiadomo, że wraz z końcem sezonu odejdzie z zespołu. Dlatego też znalazł się na liście życzeń m.in. VfL Bochum. W kontekście klubów z PKO Ekstraklasy, nie jest jednak pewne, o jaki zespół konkretnie chodzi.

Daniel Hanslik w tym sezonie rozegrał w sumie 26 spotkań i zdobył w nich cztery gole oraz zanotował pięć asyst. Łącznie na poziomie zaplecza Bundesligi napastnik w 106 występach 18 razy trafiał do siatki rywala i 17-krotnie notował ostatnie podanie. Mierzący 186 cm wzrostu gracz w swoim CV ma występy m.in. dla FC Kaiserslautern oraz Holstein Kiel. Serwis „Transfermarkt” wycenia 29-latka na milion euro.

