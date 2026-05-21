Flick prosi o transfer definitywny. Deco musi go sprowadzić

12:14, 21. maja 2026 13:28, 21. maja 2026
Michał Stompór Źródło:  Diario AS

Hansi Flick wskazał zawodnika, którego Barcelona musi pozyskać w letnim okienku. Diario AS nie ma wątpliwości - niemiecki trener liczy na transfer definitywny.

Hansi Flick
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick nie ma wątpliwości. On musi zostać

Barcelona potwierdziła, że Hansi Flick podpisał nową umowę. Niemiecki szkoleniowiec sfinalizował formalności i rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Jedną z najważniejszych kwestii jest wzmocnienie kadry. Diario AS przekonuje, że trener Barcelony chce zatrzymać Joao Cancelo.

Flick poprosił Deco, by ten sfinalizował transfer definitywny reprezentanta Portugalii. 31-latek obecnie przebywa na wypożyczeniu na Camp Nou, ale po zakończeniu rozgrywek wróci do Al-Hilal, z którym wiąże go jeszcze roczny kontrakt.

Barcelona chce maksymalnie obniżyć koszty pozyskania Cancelo i liczy na to, że saudyjski gigant nie będzie oczekiwał nadzwyczajnie wysokiej kwoty za rozstanie ze swoim piłkarzem. Defensor chce pozostać w szeregach Dumy Katalonii, co bez wątpienia może pozytywnie wpłynąć na rozstrzygnięcie negocjacji.

W tym sezonie Portugalczyk rozegrał łącznie 28 spotkań, w tym 22 w koszulce FCB. Jego ofensywny dorobek jako zawodnika Barcy to dwa gole i cztery asysty.

