Pululu przemówił do kibiców. Wszystko jest już jasne

Afimico Pululu odchodzi z Jagiellonii Białystok. Napastnik w specjalnym wideo oficjalnie ogłosił swoją decyzję i pożegnał się z kibicami oraz klubem. Potwierdziły się zatem wcześniejsze doniesienia.

Kontrakt Afimico Pululu z Jagiellonią Białystok zakończy się 30 czerwca tego roku i nie zostanie przedłużony. Przyszłość napastnika od wielu tygodni wzbudzała ogromne zainteresowanie nie tylko na Podlasiu, ale w całej Polsce, bo to jeden z najlepszych piłkarzy PKO Ekstraklasy. W środę na łamach goal.pl Piotr Koźmiński poinformował, że Pululu odejdzie z Jagiellonii, a teraz doczekaliśmy się tego potwierdzenia.

– Cześć Jagiellońska Rodzino! Z dużym wzruszeniem ogłaszam, że w sobotę rozegram swój ostatni mecz. Po trzech latach spędzonych w Białymstoku na tym pięknym stadionie historia się kończy. Chciałbym z głębi serca podziękować wszystkim, którzy sprawili, że ten etap był niesamowitą częścią mojej kariery, a wręcz najlepszym w jej trakcie. Zawodnikom, sztabowi szkoleniowemu i medycznemu, liderom, ale szczególnie Wam – Kibicom – powiedział Pululu.

– Tu dojrzałem jako piłkarz, ale i jako człowiek. Tu dostałem szansę i możliwości, gdy nikt we mnie nie wierzył i tego nigdy nie zapomnę. Odejdę z Klubu z wielkimi wspomnieniami, tytułami, emocjami i więzią, która zostanie ze mną na całe życie. To nie jest pożegnanie. To tylko „do widzenia”. Życzę temu niesamowitemu Klubowi wszystkiego najlepszego w przyszłości. Będę śledził jego poczynania już nie jako piłkarz, ale jako kibic – dodał.

Jagiellonia Białystok ostatni mecz sezonu rozegra w sobotę przeciwko Zagłębiu Lubin. Duma Podlasia wciąż ma szanse na zakończenie rozgrywek w roli wicemistrza, ale oprócz wygranej z Miedziowymi musi liczyć na potknięcie Górnika Zabrze w rywalizacji z Radomiakiem Radom.