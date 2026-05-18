Ekspert z Arabii Saudyjskiej: Jest zainteresowanie Lewandowskim. Ale jest też przeszkoda! [NASZ WYWIAD]

Najbliższe tygodnie zadecydują o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Czy Polak trafi do Arabii Saudyjskiej? Ten kierunek najczęściej przewija się w spekulacjach. A czy tam też tak głośno się o tym mówi jak w Europie? O tym rozmawialiśmy z Khaledem Al Rasheedem, czołowym saudyjskim dziennikarzem sportowym.

Piękne pożegnanie z Katalonią

Na razie pewne jest jedno. Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Polak oficjalnie ogłosił to w sobotę, a w niedzielę pięknie pożegnał się z Camp Nou. To były poruszające momenty, o których mówił na naszych łamach Joan Gaspart, przez 25 lat pełniący funkcje kierownicze w tym klubie.

A co dalej? W spekulacjach dotyczących polskiego napastnika najczęściej pojawia się Arabia Saudyjska. WP SportoweFakty poinformowały kilka dni temu, że Al Hilal zaoferował Lewandowskiemu 90 mln euro za sezon!

W związku z wszystkimi ostatnimi informacjami skontaktowaliśmy się z Khaledem Al Rasheedem, dziennikarzem sportowej gazety Arriyadiyah.



Al Rasheed uważany jest za jednego z najlepszych reporterów zajmujących się ligą saudyjską, często dostarczającym ekskluzywne informacje transferowe z tamtego regionu. Co więc saudyjski dziennikarz sądzi o najbliższej przyszłości Lewandowskiego w kontekście jego kraju?

Czas na (młodsze) gwiazdy

Piotr Koźmiński, goal.pl: Bardzo głośno zrobiło się ostatnio o tym, że Robert Lewandowski przeniesie się tego lata do ligi saudyjskiej. Jakie jest twoje zdanie, twoja wiedza w tym temacie?

Khaleed Al Rasheed, dziennikarz gazety Arriyadiyah:



Tak, jest zainteresowanie w Arabii Saudyjskiej sprowadzeniem Roberta Lewandowskiego, ale jego wiek może być trochę “w konflikcie” z nową polityką ligi saudyjskiej dotyczącą pozyskiwania zagranicznych graczy. Chodzi o to, że zamierzenia są tu takie, że Pro Saudi League od tego lata ma się skupić bardziej na podpisywaniu młodszych gwiazd, niż starszych piłkarzy.

A czy temat możliwego transferu Lewandowskiego jest również dyskutowany w saudyjskich mediach sportowych, czy w tym momencie to bardziej kwestia poruszana w Europie, najwięcej oczywiście w Polsce i Hiszpanii?

Tak, w mediach saudyjskich też się o tym dyskutuje, ale do tej pory nie ma w tej sprawie nic konkretnego. Nie ma jeszcze oficjalnych negocjacji między Lewandowskim, jego przedstawicielami i działaczami ligi saudyjskiej. Uważam jednak, że w najbliższych dniach sprawa może już być jaśniejsza.

„Al Hilal? Mają już Benzemę”

Najwięcej plotek łączy Lewandowskiego z Al Hilal. Uważasz, że przejście do tego klubu jest realne? Czy mając Karima Benzemę Al Hilal potrzebuje napastnika?



Osobiście nie sądzę, że Lewandowski trafi do Al Hilal. Mają już Benzemę, a jak wiesz, to też już dość stary zawodnik. Trudno mi więc wyobrazić sobie, że klub podpisze kolejnego napastnika w zaawansowanym wieku. Co więcej, przyszłość trenera Simone Inzaghiego nie jest całkowicie jasna. Jeśli przegra tytuł, może odejść.

Al Hilal miało zaoferować Lewandowskiemu 90 mln euro za sezon. Co sądzisz o takiej kwocie?

Nie, to niemożliwe. Poza Cristano Ronaldo nikt w Arabii Saudyjskiej nie zarabia takich pieniędzy. Inni gracze dostają znacząco mniej.

Są też plotki łączące Lewandowskiego z Al Nassr. To prawdopodobne?

W Al Nassr czekają przede wszystkim na decyzję Cristiano Ronaldo. Czy po mistrzostwach świata zakończy karierę, czy będzie ją kontynuował. Ale nawet jeśli się wycofa, to nie sądzę, aby Lewandowski był rozpatrywaną przez nich opcją do ataku.

Dlaczego?



Na przykład dlatego, że po tym sezonie z klubu odejdzie trener Jorge Jesus. A bez nowego trenera ciężko podejmować tak istotne decyzje transferowe.

Na Lewego mogą sobie pozwolić cztery kluby

To tak ogólnie: ile saudyjskich klubów mogłoby sobie pozwolić na sprowadzenie Lewandowskiego, zważywszy na jego pensję?



Cztery. Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad i Al Ahli.

A co jego przyjście oznaczałoby dla ligi saudyjskiej?

To na pewno byłoby solidne jej wzmocnienie. Lewandowski to legendarny napastnik i wielkie nazwisko w europejskiej piłce. Grał w kilku czołowych klubach świata, więc jego “impakt” byłby mocny. Na pewno również w Polsce, bo wielu Polaków zaczęłoby oglądać ligę saudyjską.

Wspomniałeś o tym na początku, ale wróćmy do tego tematu. Czyli to prawda, że w Arabii Saudyjskiej chcą zmienić nieco politykę co do sprowadzania gwiazd? Że te transfery mają być już mniej szalone?



Tak, to prawda. Wydatki w najbliższej przyszłości na pewno nie będą takie jak latem 2023 roku, czyli w okresie uważanym za kluczowy dla rozpoczęcia projektu. Teraz kluby skupiają się bardziej na selekcjonowaniu odpowiednich kandydatów do transferu. Chcą ich sprowadzać za bardziej racjonalne kwoty, a nie, jak wcześniej, kiedy te wielkie transfery przeprowadzane były wręcz masowo.