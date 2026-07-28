Josko Gvardiol zdecydował się na kontynuowanie kariery w Manchesterze City. Chorwacki obrońca podpisał właśnie nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2031 roku.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Josko Gvardiol

Oficjalnie: Josko Gvardiol przedłużył kontrakt z Manchesterem City

Manchester City zatrzymał jednego ze swoich kluczowych piłkarzy. Władze Obywateli oficjalnie poinformowały o przedłużeniu współpracy z Josko Gvardiolem. Reprezentant Chorwacji związał się z angielskim gigantem nową umową, która będzie obowiązywać aż do 30 czerwca 2031 roku. Media już od dawna trąbiły, że defensor będzie kontynuował karierę na Etihad Stadium.

Nowy kontrakt jest jasnym sygnałem, że Manchester City nadal zamierza budować defensywę wokół 24-letniego stopera. Josko Gvardiol od momentu przeprowadzki do Premier League wyrósł na jednego z liderów zespołu i regularnie potwierdza swoją wartość zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i na arenie międzynarodowej. Enzo Maresca może być zatem spokojny o defensywę Obywateli.

Jeszcze tego lata Josko Gvardiol był łączony z dwoma hiszpańskimi gigantami. W mediach pojawiały się informacje o zainteresowaniu ze strony FC Barcelony oraz Realu Madryt. Reprezentant Chorwacji postanowił jednak rozwiać wszelkie wątpliwości i wybrał dalszą grę w Manchesterze City, podpisując nowy, wieloletni kontrakt. Taki obrót spraw z pewnością ucieszył wszystkich na Etihad Stadium.

Josko Gvardiol dotychczas rozegrał w koszulce Manchesteru City aż 122 spotkania. Chorwacki defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie 13 trafień, a także zaliczył 10 asyst.