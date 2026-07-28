Rozmowy trwały, ale coś się zmieniło. Mohamed Salah musi poczekać

Mohamed Salah na razie nie trafi do Besiktasu. Chociaż rozmowy z egipskim gwiazdorem nabrały rozpędu, turecki klub zdecydował się wstrzymać negocjacje i wydał jasny komunikat.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Transfer Salaha stanął pod znakiem zapytania. Padły wymowne słowa

Mohamed Salah w ostatnich tygodniach był łączony z przenosinami do Besiktasu, jednak wszystko wskazuje na to, że ten transfer nie dojdzie do skutku przynajmniej w najbliższym czasie. Głos w sprawie zabrał dyrektor sportowy klubu Ondor Ozon, którego słowa przytoczyło beIN SPORTS Turkiye.

– Mohamed Salah to gwiazda światowej sławy. Jego międzynarodowa reputacja jest bardzo wysoka. Na wstępnym etapie negocjacji, Vincenzo Italiano i ja rozmawialiśmy z Mohamedem Salahem trzy razy. Jednak pozytywny impet, który obserwowaliśmy w pierwszych dniach, począwszy od 21 lipca, osłabł – powiedział działacz.

To jednak nie koniec. Przedstawiciel stołecznej ekipy ujawnił, że klub świadomie zdecydował się zakończyć rozmowy na obecnym etapie, nie chcąc za wszelką cenę doprowadzić do spektakularnego transferu.

– Nasz prezydent bardzo trafnie wskazał moment, w którym należy przerwać negocjacje i trzymał się tego stanowiska. Zamiast populistycznego rozwiązania, podjął realistyczną decyzję i na razie wycofał się z negocjacji. Sprawa Mohameda Salaha jest na razie zawieszona – dodał Ozon..

Według wcześniejszych wieści Besiktas prowadził zaawansowane rozmowy z 33-latkiem po jego odejściu z Liverpoolu. Stronom nie udało się jednak wypracować porozumienia dotyczącego warunków współpracy. Co prawda temat nie został definitywnie zamknięty. Niemniej obecnie wszystko wskazuje na to, że ewentualny transfer Salaha do Stambułu został odłożony na bliżej nieokreśloną przyszłość.