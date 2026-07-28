Lech może stracić gwiazdora. Przyjeżdżają go oglądać z Bundesligi

15:28, 28. lipca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Antoni Kozubal może wkrótce odejść z Lecha Poznań. Oglądać piłkarza w środę na żywo będą przedstawiciele klubów z Bundesligi. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Piłkarze Lecha Poznań
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Kozubal na radarze klubów z Bundesligi

Lech Poznań w najbliższą środę przystąpi do rywalizacji w rewanżowym spotkaniu 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów z zespołem duńskiego Aarhus. Gracze Kolejorza mają za sobą korzystny wynik wywalczony na wyjeździe, więc w rewanżu mogą być nieco spokojniejsi o swój los, choć nic jeszcze nie jest przesądzone. Niemniej wydaje się, że to właśnie ekipa Nielsa Frederiksena jest mocnym faworytem do awansu do kolejnej rundy.

Niemniej z pewnością coraz większe ciśnienie pojawia się w kontekście transferów. Mowa tu o utrzymaniu kilku młodych graczy, którzy dzięki swojej grze stają się łakomymi kąskami na transferowym rynku. Jednym z nich jest Antoni Kozubal, który wkrótce może odejść z Lecha. Według informacji, które przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, podczas środowego meczu z Aarhus na żywo oglądać będą go kluby z Bundesligi. Kolejorz ma być jednak spokojny, że uda się zatrzymać pomocnika do 3. rundy eliminacji LM.

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Antoni Kozubal w tym sezonie na koncie ma gola oraz dwie asysty w trzech rozegranych meczach. Łącznie dla Kolejorza ten 21-letni chłopak z Krosna ma niespełna sto gier i sześć trafień oraz 10 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia kapitana młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 21 na 6 milionów euro.

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