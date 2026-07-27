Inter ruszył po wielkie nazwisko. Juventus chce pokrzyżować plany

Inter Mediolan poważnie włączył się do walki o pozyskanie Johna Stonesa. Angielski stoper może trafić do Serie A jako wolny zawodnik. O jego podpis rywalizuje również Juventus.

fot. Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

John Stones przed wielkim wyborem. Dwa potężne kluby czekają na decyzję

Inter Mediolan nie zwalnia tempa na rynku transferowym i pracuje nad kolejnym głośnym ruchem. Tym razem na celowniku Nerazzurrich znalazł się John Stones. Doświadczony reprezentant Anglii jest dostępny jako wolny agent, co sprawia, że wzbudza ogromne zainteresowanie czołowych europejskich klubów.

Jak przekazał Fabrizio Romano na X, przedstawiciele Interu przygotowują się do rozmów dotyczących dwuletniego kontraktu dla 31-letniego środkowego obrońcy. Negocjacje pomiędzy stronami już trwają, a Mediolańczycy liczą, że uda im się przekonać piłkarza do przeprowadzki na Stadio Giuseppe Meazza.

Inter nie jest jednak jedynym włoskim klubem, który chce sprowadzić Stonesa. Według informacji znanego insidera w miniony weekend z otoczeniem defensora skontaktował się także Juventus. Turyńczycy również monitorują sytuację i rozważają złożenie własnej propozycji, co zapowiada ciekawą rywalizację o podpis jednego z najbardziej doświadczonych angielskich stoperów.

🚨⚫️🔵 Understand Inter are set to discuss a two year deal with John Stones as a free agent, talks ongoing.



Juventus also approached his camp over the weekend.



Decision up to the English CB who also has proposals in Premier League. pic.twitter.com/a3pk4TGt7A — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Na tym wybór się jednak nie kończy. Stones ma również konkretne możliwości pozostania w Premier League, dlatego decyzja nie będzie należała do najłatwiejszych. Obrońca analizuje wszystkie dostępne opcje i dopiero po zapoznaniu się z pełnymi warunkami ofert zdecyduje, gdzie będzie kontynuował karierę.

Najbliższe dni mogą okazać się kluczowe dla przyszłości Anglika. Inter chce wykorzystać okazję i sprowadzić zawodnika bez kwoty odstępnego, ale musi liczyć się z silną konkurencją zarówno ze strony Juventusu, jak i klubów z angielskiej ekstraklasy.