Pogoń liczy na kolejny transfer. W grze obrońca Fenerbahce

Pogoń Szczecin rusza po następny transfer. Z informacji serwisu pogonsportnet.pl wynika, że w kręgu zainteresowań znalazł się Omar Fayed. Na co dzień występuje w Fenerbahce.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Omar Fayed z Fenerbahce na celowniku Pogoni Szczecin

Darko Czurlinow został niedawno nowym piłkarzem Pogoni Szczecin. Transfer doświadczonego reprezentanta Macedonii Północnej to jednak nie wszystko. Z najnowszych informacji wynika, że Portowcy liczą na jeszcze jedno głośne wzmocnienie.

Według portalu pogonsportnet.pl w kręgu zainteresowań znalazł się Omar Fayed. To 23-letni środkowy obrońca z Egiptu, który w przeszłości był młodzieżowym reprezentantem swojego kraju. Źródło sugeruje, że trwają rozmowy z Fenerbahce ws. transferu stopera.

Zainteresowanie brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich wynika z faktu, że wcześniej Pogoń poległa na rynku transferowym przy próbie pozyskania dwóch innych zawodników. Niepowodzeniem skończyły się negocjacje ws. Ibrahimy Buhariego i Alfie Dorringtona. Co ciekawe, Fayed nie byłby pierwszym piłkarzem z Fenerbahce w CV, który trafił do Szczecina. Obecnie w klubie gra Attila Szalai. Węgier bronił barw klubu ze Stambułu w latach 2021-2023.

Fayed związany jest z Fenerbahce od sierpnia 2023 roku. Do tej pory był jednak głównie wypożyczany do takich drużyn jak Novi Pazar w Serbii, Beerschot w Belgii czy Arouca w Portugalii. W lidze portugalskiej spędził ostatni sezon, w którym rozegrał tylko 10 spotkań.

Do tej pory Pogoń Szczecin sprowadziła trzech nowych zawodników. Oprócz wspomnianego już Czurlinowa drużynę wzmocnili także Jean-Pierre Nsame i Nikolaos Botis. Na papierze nowym nabytkiem jest także wspomniany Szalai, którego wykupili na stałe z Hoffenheim.