Manchester United ustalił cenę za gwiazdę Realu. Tyle może zapłacić

11:25, 28. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  The Guardian

Manchester United nie odpuszcza w temacie Aureliena Tchouameniego. Sprowadzenie go będzie trudnym zadaniem. Angielski gigant wycenił gwiazdę Realu Madryt - ujawnia "The Guardian".

Michael Carrick
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Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Tchouameni wymarzonym nabytkiem Man United. Tyle może wydać

Real Madryt stara się o Rodriego, bohatera reprezentacji Hiszpanii i najlepszego zawodnika zakończonych niedawno mistrzostw świata. Podczas turnieju wrócił temat jego przenosin na Santiago Bernabeu. Królewscy wykazują się sporą determinacją i chcą dopiąć ten ruch w najbliższych tygodniach. Gwiazdor jest skłonny opuścić Manchester City, z którym nie może dogadać się w sprawie przedłużenia wygasającej w 2027 roku umowy.

W przypadku finalizacji tego transferu najprawdopodobniej zabraknie miejsca dla jednego z francuskich pomocników Realu Madryt. Zarówno Aurelien Tchouameni, jak i Eduardo Camavinga mogą opuścić zespół w przypadku atrakcyjnej oferty. Manchester United od tygodni czai się na tego pierwszego – uchodzi on za idealny transfer do środka pola.

Czerwone Diabły sprowadziły już Andreya Santosa z Chelsea oraz Youriego Tielemansa z Aston Villi, więc z kolejnym wzmocnieniem się nie spieszą. Liczą, że Real Madryt wreszcie dopnie transfer Rodriego, co odblokuje możliwość pozyskania Tchouameniego. Problemem może być cena – „The Guardian” ujawnia, że angielski klub wycenił gwiazdę Królewskich na 80 milionów euro. To kwota, którą są w stanie za niego zapłacić.

Real Madryt wstępnie oczekuje natomiast ponad 100 milionów euro. Być może kluby ustalą jedną wersję podczas negocjacji.

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