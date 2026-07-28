Manchester United ustalił cenę za gwiazdę Realu. Tyle może zapłacić

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Tchouameni wymarzonym nabytkiem Man United. Tyle może wydać

Real Madryt stara się o Rodriego, bohatera reprezentacji Hiszpanii i najlepszego zawodnika zakończonych niedawno mistrzostw świata. Podczas turnieju wrócił temat jego przenosin na Santiago Bernabeu. Królewscy wykazują się sporą determinacją i chcą dopiąć ten ruch w najbliższych tygodniach. Gwiazdor jest skłonny opuścić Manchester City, z którym nie może dogadać się w sprawie przedłużenia wygasającej w 2027 roku umowy.

W przypadku finalizacji tego transferu najprawdopodobniej zabraknie miejsca dla jednego z francuskich pomocników Realu Madryt. Zarówno Aurelien Tchouameni, jak i Eduardo Camavinga mogą opuścić zespół w przypadku atrakcyjnej oferty. Manchester United od tygodni czai się na tego pierwszego – uchodzi on za idealny transfer do środka pola.

Czerwone Diabły sprowadziły już Andreya Santosa z Chelsea oraz Youriego Tielemansa z Aston Villi, więc z kolejnym wzmocnieniem się nie spieszą. Liczą, że Real Madryt wreszcie dopnie transfer Rodriego, co odblokuje możliwość pozyskania Tchouameniego. Problemem może być cena – „The Guardian” ujawnia, że angielski klub wycenił gwiazdę Królewskich na 80 milionów euro. To kwota, którą są w stanie za niego zapłacić.

Real Madryt wstępnie oczekuje natomiast ponad 100 milionów euro. Być może kluby ustalą jedną wersję podczas negocjacji.