Liverpool chce wielkiego transferu. PSG rzuciło zaporową cenę

fot. Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

170 milionów euro za gwiazdę PSG. Liverpool ma twardy orzech do zgryzienia

Paris Saint-Germain przygotowało się na trudne negocjacje w sprawie przyszłości Bradleya Barcoli. Jak informuje „The Athletic”, paryski klub wycenił swojego zawodnika na minimum 170 milionów euro, a zainteresowanie ze strony Liverpoolu może rozpocząć jedną z najgłośniejszych sag transferowych tego lata.

23-latek nie planuje obecnie przedłużać wygasającego w 2028 roku kontraktu, co otworzyło temat jego możliwego odejścia. PSG nie zamierza jednak pozwolić mu odejść za niższą kwotę i liczy na rekordową sprzedaż.

Według znanego źródła ekipa z Paryża swoją wycenę oparła między innymi na ostatnich wielkich transferach młodych zawodników z Premier League. Klub ma brać pod uwagę kwoty zapłacone za Morgana Rogersa przez Chelsea oraz Elliota Andersona przez Manchester City, które przekroczyły grubo ponad 100 milionów euro.

Na wartość Barcoli wpływ ma nie tylko jego wiek, ale również osiągnięcia z PSG. Skrzydłowy odegrał ważną rolę w dwóch kolejnych triumfach stołecznej drużyny w Lidze Mistrzów, a dodatkowo jest już reprezentantem Francji. Liverpool uważa go za jeden z najważniejszych celów transferowych. Ponadto zainteresowanie wykazuje Arsenal.

Londyńczycy mają jednak obecnie priorytetowo traktować inne rozwiązania, w tym potencjalny transfer Viniciusa Juniora. Ogólnie w Paryżu trener Luis Enrique oczekuje pełnego zaangażowania od każdego zawodnika i nie wyklucza sprzedaży Barcoli, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia na oczekiwanych warunkach.