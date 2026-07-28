Manchester United czeka. Ten ruch Realu odblokuje wymarzony transfer

Manchester United wciąż marzy o transferze Aureliena Tchouameniego. Na Old Trafford podchodzą spokojnie do tego tematu. Wydaje się, że Real Madryt może zdecydować się na jego sprzedaż, jeśli najpierw sprowadzi nowego pomocnika.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni i Vinicius Junior

Real walczy oRodriego. Manchester United czeka na Tchouameniego

Manchester United sprowadził już tego lata do środka pola dwóch nowych zawodników – Andreya Santosa z Chelsea oraz Youriego Tielemansa z Aston Villi. Przebudowa drugiej linii wciąż trwa, bowiem plan zakładał w sumie trzy nowe transfery do tej formacji. Na ostatni ruch angielski gigant może jednak poczekać trochę dłużej.

W mediach przewijają się takie nazwiska, jak Alex Scott, Carlos Baleba czy Manu Kone. W rzeczywistości wymarzonym celem Manchesteru United pozostaje Aurelien Tchouameni. Do pewnego momentu wydawało się, że ten ruch jest możliwy, natomiast Real Madryt nieszczególnie chce się go pozbywać. Choć Jose Mourinho zakłada, że przede wszystkim będzie zmiennikiem, to wciąż cenny piłkarz dla drużyny.

Zamiary Królewskich mogą się natomiast zmienić po ewentualnym transferze Rodriego. Jeśli gwiazdor Manchesteru City trafi na Santiago Bernabeu, wówczas zabraknie miejsca dla Tchouameniego, a Czerwone Diabły dostaną zielone światło w kwestii walki o jego podpis. To scenariusz najbardziej realistyczny, biorąc pod uwagę determinację madryckiego klubu w temacie MVP tegorocznego mundialu.

Przeszkodą na drodze do transferu Tchouameniego na Old Trafford może okazać się kwota oczekiwana przez Real Madryt, bowiem sięga ona aż 100 milionów euro. Manchester United tak dużych pieniędzy nie zapłaci, choć oczywiście docenia wielką jakość francuskiego pomocnika.