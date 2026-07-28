PSG nie stanie do walki z Realem! Rosną szanse na transfer gwiazdy

08:07, 28. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sky Sports

Rodri chce tego lata opuścić Manchester City, a jego preferowanym kierunkiem jest Real Madryt. PSG nie zamierza włączać się do walki o hiszpańską gwiazdę - informuje Sky Sports.

Luis Enrique
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PressFocus Na zdjęciu: Luis Enrique

Rodri nie dla PSG. Real jedyną opcją

Rodri po znakomitych występach na mistrzostwach świata znów dał o sobie znać i potwierdził, że po problemach zdrowotnych nie ma już śladu. Ponownie wskoczył na poziom, który prezentował w sezonie, zwieńczonym dla niego wygraną w plebiscycie Złotej Piłki. Do tematu transferu wrócił więc Real Madryt, który wcześniej miał spore wątpliwości, czy Hiszpan jeszcze sobie poradzi.

Królewscy szykują pierwszą ofertę za zawodnika, który marzy o przenosinach na Santiago Bernabeu. O jego planach doskonale wie Manchester City, który nie jest w stanie porozumieć się z nim w sprawie nowej umowy. Obecna wygasa już w przyszłym roku, dlatego wielu rozwiązań nie ma – najlogiczniejszym wyjściem jest sprzedaż jeszcze tego lata.

Swego czasu Paris Saint-Germain również było łączone z transferem Rodriego, ale na dzisiaj nikt w Paryżu o takim ruchu nie myśli. Luis Enrique uważa, że druga linia jego drużyny jest wystarczająco jakościowa i nie potrzebuje kolejnych wzmocnień do tej formacji. PSG nie stanie tym samym do walki z Realem Madryt, co tylko przybliża hiszpańskiego giganta do tego hitowego transferu.

W mediach przewija się kwota sięgająca 60 milionów euro, jeśli chodzi o wycenę Rodriego przez Manchester City. Real Madryt jest gotowy opłacić taką sumę, byle tylko wzmocnić nim środek pola.

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