Bartosz Grzelak odkrył karty. Cracovia jeszcze nie skończyła z transferami

Cracovia po bezbramkowym remisie z Lechem Poznań nie zwalnia tempa. Bartosz Grzelak zabrał głos w sprawie kontuzji, taktyki oraz planów transferowych przed kolejnymi meczami.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Grzelak

Cracovia z dobrym początkiem

Cracovia rozpoczęła sezon od cennego punktu wywalczonego w starciu z mistrzem Polski. Trener Bartosz Grzelak szerzej odniósł się do sytuacji zespołu w audycji „Krakoska Piłka” na kanale Meczyków na platformie YouTube.

Szkoleniowiec ekipy z Krakowa przekazał najnowsze informacje dotyczące zdrowia kilku zawodników. – Z Dominikiem Baumgartnerem to jest duży znak zapytania. Z Karolem Knapem obawialiśmy się, że to może być gorsza kontuzja, ale okazało się, że prawdopodobnie będzie mógł zacząć trenować za kilka dni. Jest większa możliwość, że w następnym meczu zagra Knap niż Baumgartner – mówił Grzelak w rozmowie z Mateuszem Hawrotem i Piotrem Rzepeckim.

– Jeśli chodzi o Wiktora Bogacza, miał momenty w zeszłym tygodniu na treningach, że poczuł jakiś uraz i nie mógł odbyć całego treningu. Podjęliśmy decyzję, aby tak wcześnie w sezonie nie podejmować ryzyka. Zostawiliśmy go w Krakowie, żeby się wyleczył i mógł trenować na najwyższych obrotach w tym tygodniu – mówił trener.

Grzelak wyjaśnił również, dlaczego jego zespół konsekwentnie stawia na ustawienie z czwórką defensorów.

– Skupiliśmy się, aby grać na czterech obrońców. Tak trenowaliśmy cały okres przygotowawczy i taktycznie działa to tak, że przygotowywaliśmy zespół, jak się ma poruszać w tej czwórce. Teraz, gdybyśmy mieli dodatkowo trenować system z piątką z tyłu, zabrakłoby nam czasu, żeby dobrze dopracować grę na czterech z tyłu – wyjaśnił szkoleniowiec Pasów.

Grzelak potwierdził także, że krakowski klub nie powiedział jeszcze ostatniego słowa na rynku transferowym.

– Trudno powiedzieć, ile wykonamy ruchów, ale na pewno nie zrobiliśmy jeszcze ostatniego transferu w tym okienku. Sprawdzamy, jak nasza drużyna wygląda w obecnym składzie i potem będziemy podejmować jakieś decyzje. Praca na rynku transferowym cały czas trwa – podsumował trener.

Tymczasem już w poniedziałek Krakowianie rozegrają kolejne spotkanie. W ramach drugiej kolejki PKO BP Ekstraklasy na drodze Cracovii stanie Pogoń Szczecin. Mecz zacznie się o godzinie 19:00.