Nico Williams zaoferował się Barcelonie. Klub podjął decyzję

Nico Williams znów chciałby dołączy do FC Barcelony, ale i tym razem władze klubu zdecydowały się odrzucić taką możliwość, pomimo tego, że Hiszpan sam się zaoferował. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "El Nacional".

Mickael DUCINT / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Barcelona nie chce Nico Williamsa

Barcelona tego lata dość aktywnie działa na rynku transferowym. Do tej pory władzom klubu udało się ogłosić pozyskanie Anthony’ego Gordon czy Karima Adeyemi’ego, który ma być odpowiedzią na poszukiwania nowego napastnika. Nikt jednak nie ma nadal wątpliwości, że trwają próby przekonania Juliana Alvareza do transferu. Wiadomo jednak także, że byłaby to ogromna transakcja.

Tymczasem, według informacji, które przekazał serwis „El Nacional”, Nico Williams zaoferował się Barcelonie. Hiszpański gwiazdor znów liczy na możliwość dołączenie do klubu ze stolicy Katalonii, ale tym razem znów władze klubu zdecydowały, że nie ma dla niego miejsca i odrzuciły propozycję. Nie chodzi już tylko o fakt, jak zachował się zeszłego lata, gdy był o krok od transferu, ale i o to, że obecnie kadra Barcelony na skrzydłach jest piekielnie mocna i po prostu nie ma dla Williamsa miejsca.

Nico Williams ma za sobą średnio udany sezon, w którym wystąpił w 32 spotkaniach, zdobywając sześć bramek i notując siedem asyst. Skrzydłowy reprezentacji Hiszpanii rozegrał już niemal 200 meczów w barwach Athleticu Bilbao, zapisując na swoim koncie blisko 40 trafień. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie 40 milionów euro.

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