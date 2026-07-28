Cody Gakpo podjął decyzję. Fenerbahce usłyszało jasną odpowiedź

fot. News Images / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Fenerbahce chciało hitu. Cody Gakpo pokrzyżował wszystkie plany

Cody Gakpo znalazł się na liście życzeń Fenerbahce, jednak turecki gigant musi obejść się smakiem. Jak informuje serwis Fanatik, reprezentant Holandii nie był zainteresowany przenosinami do ekipy ze Stambułu i odrzucił możliwość kontynuowania kariery w Super Lig.

Według tych wieści priorytetem 27-letniego skrzydłowego pozostaje gra w jednej z pięciu najsilniejszych lig Europy. Jeśli w przyszłości zdecyduje się odejść z Liverpoolu, zamierza rozważać wyłącznie oferty z czołowych rozgrywek na Starym Kontynencie.

Mimo odmowy Fenerbahçe nie zamierza definitywnie rezygnować z walki o zawodnika. Turecki portal podaje, że klub ze Stambułu nadal będzie monitorował sytuację Gakpo i może wrócić do tematu, jeśli okoliczności ulegną zmianie. W ostatnich tygodniach piłkarza łączono również Tottenham Hotspur. Niemniej obecnie niewiele wskazuje na to, aby klub z Anfield planował sprzedaż jednego ze swoich ofensywnych liderów.

Holender trafił do Liverpoolu pod koniec 2022 roku z PSV Eindhoven i pozostaje związany z The Reds kontraktem obowiązującym aż do 2030 roku. W minionym sezonie wystąpił łącznie w 52 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobył dziewięć bramek i zanotował sześć asyst. Taki bilans sprawia, że zainteresowanie jego osobą nie słabnie.