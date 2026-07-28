Roberto Mancini wraca! Zapadła kluczowa decyzja

14:13, 28. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Roberto Mancini jest o krok od wielkiego powrotu do reprezentacji Włoch. Według najnowszych informacji doświadczony szkoleniowiec zaakceptował ofertę federacji.

Roberto Mancini
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fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Roberto Mancini

Roberto Mancini podjął decyzję. Włoski futbol czeka na oficjalne potwierdzenie

Roberto Mancini ponownie ma poprowadzić reprezentację Włoch. Takie informacje przekazał Fabrizio Romano, który poinformował, że 60-latek zgodził się na warunki zaproponowane przez Włoską Federację Piłkarską. Oznacza to, że selekcjoner może wrócić do drużyny narodowej po wcześniejszym rozstaniu i rozpocząć kolejny rozdział swojej pracy z czterokrotnymi mistrzami świata.

Powrót Manciniego oznaczałby zakończenie poszukiwań nowego selekcjonera. W ostatnich dniach w mediach pojawiały się różne nazwiska, a wśród kandydatów wymieniano również Andreę Pirlo. Ostatecznie ten scenariusz nie doszedł jednak do skutku.

Mancini doskonale zna realia pracy w reprezentacji Włoch. To właśnie pod jego wodzą Azzurri sięgnęli po mistrzostwo Europy podczas turnieju EURO 2020, które z powodu pandemii COVID-19 został rozegrany w 2021 roku. Triumf ten uznawany jest za jedno z największych osiągnięć włoskiego futbolu ostatnich lat.

Doświadczony szkoleniowiec ma również epizod pracy poza Italią. W latach 2017-2018 prowadził Zenit Sankt Petersburg, z którym zakończył sezon w czołówce rosyjskiej ekstraklasy. Teraz wszystko wskazuje na to, że jego kolejnym wyzwaniem ponownie będzie odbudowa reprezentacji Włoch i przygotowanie jej do najbliższych międzynarodowych turniejów.

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