Roberto Mancini wraca! Zapadła kluczowa decyzja

Roberto Mancini jest o krok od wielkiego powrotu do reprezentacji Włoch. Według najnowszych informacji doświadczony szkoleniowiec zaakceptował ofertę federacji.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Roberto Mancini

Roberto Mancini podjął decyzję. Włoski futbol czeka na oficjalne potwierdzenie

Roberto Mancini ponownie ma poprowadzić reprezentację Włoch. Takie informacje przekazał Fabrizio Romano, który poinformował, że 60-latek zgodził się na warunki zaproponowane przez Włoską Federację Piłkarską. Oznacza to, że selekcjoner może wrócić do drużyny narodowej po wcześniejszym rozstaniu i rozpocząć kolejny rozdział swojej pracy z czterokrotnymi mistrzami świata.

Powrót Manciniego oznaczałby zakończenie poszukiwań nowego selekcjonera. W ostatnich dniach w mediach pojawiały się różne nazwiska, a wśród kandydatów wymieniano również Andreę Pirlo. Ostatecznie ten scenariusz nie doszedł jednak do skutku.

Mancini doskonale zna realia pracy w reprezentacji Włoch. To właśnie pod jego wodzą Azzurri sięgnęli po mistrzostwo Europy podczas turnieju EURO 2020, które z powodu pandemii COVID-19 został rozegrany w 2021 roku. Triumf ten uznawany jest za jedno z największych osiągnięć włoskiego futbolu ostatnich lat.

🚨🔵 BREAKING: Roberto Mancini has agreed to become new Italy head coach, here we go! 🇮🇹



New project set to start after president Malagò stopped Pirlo deal at signatures due to his collaboration with Russian brands.



Mancini, back soon. 🔙 pic.twitter.com/mxB4F7s3K0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2026

Doświadczony szkoleniowiec ma również epizod pracy poza Italią. W latach 2017-2018 prowadził Zenit Sankt Petersburg, z którym zakończył sezon w czołówce rosyjskiej ekstraklasy. Teraz wszystko wskazuje na to, że jego kolejnym wyzwaniem ponownie będzie odbudowa reprezentacji Włoch i przygotowanie jej do najbliższych międzynarodowych turniejów.