Gasparik ujawnił, jak ma zagrać Górnik. „Nie mamy nic do stracenia”

14:12, 28. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport.pl

Górnik Zabrze czeka trudne zadania, ponieważ muszą pokonać Fenerbahce, żeby awansować dalej. Michal Gasparik, cytowany przez serwis Sport.pl, ujawnił, jak ma zagrać jego drużyna w rewanżu.

Michal Gasparik
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik idzie na całość. „Potrzebujemy goli”

Górnik Zabrze przegrał pierwsze spotkanie z Fenerbahce (0:1). Przed rewanżem w 2. rundzie el. Ligi Mistrzów szanse na awans do kolejnej rundy nie są duże. Niemniej jednak nastroje w ekipie wicemistrzów Polski są bojowe. W klubie wierzą, że są w stanie sprawić niespodziankę i pokonać tureckiego giganta. Na konferencji prasowej Michal Gasparik ujawnił, że nie mają nic do stracenia, więc zagrają odważnie.

To, co się zmienia to fakt, że gramy na swoim stadionie przed naszymi kibicami. Nie zmienia się natomiast różnica w jakości piłkarskiej, która jest po stronie przeciwników. Uważam, że pomogła nam wygrana ze Śląskiem Wrocław w pierwszym meczu ligowym. Czuję w tym zespole jeszcze większą wiarę. Na pewno w rewanżu musimy być bardziej odważni, choć na pewno ciężko jest od początku spotkania grać ofensywnie przeciwko Fenerbahce – mówił Michal Gasparik, cytowany przez serwis Sport.pl.

Jeśli w trakcie tego meczu wynik będzie dla nas dobry, a to oznacza niestraconą pierwszą bramkę, to później będziemy wiedzieć, jak reagować. Powtarzam: musimy być odważniejsi w swojej grze, bo nie mamy już nic do stracenia, a przecież potrzebujemy strzelić gole – dodał.

Zarówno trener, jak i kapitan zespołu, czyli Erik Janża podkreślali znaczenie zdobycia pierwszego gola. Jeśli uda im się otworzyć wynik meczu, szanse na korzystny wynik zdecydowanie wzrosną. W przypadku zwycięstwa jedną bramką potrzebna będzie dogrywka.

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