Real zmienia plany. Napastnik był na wylocie, Mourinho chce go zatrzymać

Real Madryt pierwotnie planował sprzedaż lub wypożyczenie Gonzalo Garcii, ale Jose Mourinho liczy, że napastnik zostanie w drużynie. Uważa, że kadra potrzebuje gracza o jego charakterystyce - informuje "Marca".

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Mourinho nie zgadza się na sprzedaż Garcii

Real Madryt przebudował już tego lata defensywę, a teraz skupia się na transferach Yana Diomande z Lipska oraz Rodriego z Manchesteru City. Na tym nie koniec, bowiem Jose Mourinho domaga się pozyskania jeszcze jednego jakościowego stopera, a na szczycie jego listy życzeń znajduje się nazwisko Alessandro Bastoniego.

Portugalczyk jest natomiast w pełni zadowolony z obecnej obsady linii ataku. Wiadomo, że w klubie to Kylian Mbappe występuje jako „dziewiątka”, a Vinicius Junior atakuje z lewego skrzydła. Dodatkowo, po okresie wypożyczenia z Francji wraca Endrick, który ma za sobą dobre miesiące i wiele do udowodnienia. Wydawało się, że z Santiago Bernabeu pożegna się za to Gonzalo Garcia. Królewscy planowali wypożyczenie lub sprzedaż hiszpańskiego napastnika, który nie grał zbyt wiele

Tym działaniom stanowczo sprzeciwił się jednak Mourinho. Uważa, że napastnik o takiej charakterystyce jest potrzebny drużynie, przeciwko której większość rywali ogranicza się do głębokiej defensywy. Mógłby okazać się niezwykle cenny zwłaszcza w końcówkach spotkań, kiedy to zrobiłby przewagę umiejętnością wygrywania pojedynków w polu karnym czy warunkami fizycznymi.

W trakcie ostatnich tygodni Garcia miał okazję, by zaimponować portugalskiemu szkoleniowcowi. Jest on dużym zwolennikiem zatrzymania go na kolejny sezon.