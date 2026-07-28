Ousmane Dembele otrzymał ofertę od Al-Hilal! Francuz zdecydował

15:14, 28. lipca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Sacha Tavolieri

Ousmane Dembele zdecydował się odrzucić propozycję transferu do Al-Hilal. Francuz chce pozostać w PSG i nawet przedłużyć swój kontrakt, o czym poinformował Sacha Tavolieri.

Ousmane Dembele
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Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Dembele zdecydował się odrzucić ofertę Al-Hila

Ousmane Dembele to obecnie bez dwóch zdań jeden z najlepszych piłkarzy na europejskiej scenie piłkarskiej. Francuz zachwyca swoją grą w barwach PSG i właściwie stanowi o sile swojego zespołu. Podobnie sytuacja wygląda w reprezentacji Trójkolorowych, gdzie skrzydłowy – chociażby podczas ostatniego mundialu – pełnił pierwszoplanową rolę. Niemniej w ostatnim czasie pojawiły się sensacyjne informacje na temat możliwego odejścia ze stolicy Francji.

Według informacji, które przekazał Sacha Tavolieri, Ousmane Dembele otrzymał ofertę dołączenia do arabskiego Al-Hilal. Zdecydował jednak, że nie ma zamiaru zmieniać klubu i odrzucił tę propozycję. Co więcej, Francuz jest gotowy przedłużyć swój obecny kontrakt z PSG, co ma być potwierdzeniem lojalności. Obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

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Ousmane Dembele w minionym sezonie rozegrał w sumie 40 spotkań, w których zdobył 20 goli oraz zanotował 11 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 29-letnitego reprezentanta Trójkolorowych na 100 milionów euro. Były gracz Barcelony na koncie ma już ponad 130 gier dla PSG i świetny bilans 61 goli oraz 42 ostatnich podań.

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