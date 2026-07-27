Inter Mediolan dopiął jeden z najgłośniejszych transferów tego lata. John Stones porozumiał się z włoskim gigantem. Informacje na ten temat przekazał Fabrizio Romano na X.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Beppe Marotta

Manchester City traci ikonę. John Stones obrał nowy kierunek

Inter Mediolan skutecznie wykorzystał okazję na rynku wolnych agentów i sięgnął po jednego z najbardziej doświadczonych angielskich obrońców. Jak poinformował Fabrizio Romano na X, wszystkie szczegóły transferu Johna Stonesa zostały uzgodnione, a strony osiągnęły pełne porozumienie. Oznacza to, że reprezentant Anglii w najbliższych dniach zostanie oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik Nerazzurrich.

Według informacji przekazanych przez znanego dziennikarza, Stones zaakceptował warunki indywidualnego kontraktu, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2028 roku. Umowa nie zawiera opcji przedłużenia o kolejny sezon. Doświadczony stoper ma zarabiać w ekipie z Mediolanu mniej więcej więcej cztery miliony euro netto za sezon.

Na tym etapie do sfinalizowania operacji pozostały już jedynie formalności. 32-latek ma wkrótce przejść badania medyczne, po których podpisze wszystkie niezbędne dokumenty. Wówczas oficjalnie rozpocznie nowy etap swojej kariery.

🚨⚫️🔵 BREAKING: John Stones to Inter, here we go! Approval on contract terms just arrived, all confirmed.



Deal until June 2028, no option for further year. Salary around €4m net per season.



Stones will undergo medical in Milano soon.



Story from today, confirmed. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/1lKvFvH2gk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Dla Interu będzie to transfer o ogromnym znaczeniu. Stones przez lata należał do filarów Manchesteru City, zdobywając z angielskim klubem najważniejsze trofea na krajowej i międzynarodowej arenie. Teraz swoje doświadczenie ma wykorzystać w Serie A, gdzie od pierwszych tygodni będzie jednym z liderów defensywy mediolańskiego zespołu.