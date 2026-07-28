Chelsea jest o krok od decyzji. Wszystko zmierza w jednym kierunku

Chelsea jest coraz bliżej dopięcia transferu, który może zaskoczyć wielu kibiców. Londyńczycy uzgodnili już warunki z Dannym Welbeckiem, a teraz czekają na finał rozmów z Brighton.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Chelsea dopina głośny ruch. Kibice mogą być mocno zaskoczeni

Chelsea nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Jak informuje talkSPORT, klub osiągnął porozumienie z Dannym Welbeckiem w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Do pełnego sfinalizowania operacji brakuje już tylko porozumienia między Londyńczykami a Brighton.

Według brytyjskiego źródła rozmowy między klubami wciąż trwają, jednak panuje duży optymizm. Brighton ma nie zamykać drogi 35-letniemu napastnikowi i jest gotowe zgodzić się na jego odejście, jeśli strony uzgodnią satysfakcjonujące warunki transferu.

Ogólnie w Chelsea panuje przekonanie, że transakcję uda się doprowadzić do końca. TalkSPORT podkreśla, że sprowadzenie doświadczonego snajpera ma pełne poparcie trenera Xabiego Alonso. Hiszpan widzi w Welbecku zawodnika, który nie tylko zwiększy rywalizację w ataku, ale również wniesie do szatni cenne doświadczenie i pomoże rozwijać młodszych piłkarzy.

Co prawda Anglik ma już 35 lat, ale wciąż potrafi być bardzo wartościową postacią w zespole. W poprzednim sezonie rozegrał 40 spotkań licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył 14 bramek i dołożył dwie asysty. Takie liczby sprawiają, że stołeczna ekipa postrzega go jako piłkarza, który może odegrać ważną rolę zarówno na boisku, jak i poza nim.