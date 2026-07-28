Chelsea jest o krok od decyzji. Wszystko zmierza w jednym kierunku

07:53, 28. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  talkSPORT

Chelsea jest coraz bliżej dopięcia transferu, który może zaskoczyć wielu kibiców. Londyńczycy uzgodnili już warunki z Dannym Welbeckiem, a teraz czekają na finał rozmów z Brighton.

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Chelsea dopina głośny ruch. Kibice mogą być mocno zaskoczeni

Chelsea nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Jak informuje talkSPORT, klub osiągnął porozumienie z Dannym Welbeckiem w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Do pełnego sfinalizowania operacji brakuje już tylko porozumienia między Londyńczykami a Brighton.

Według brytyjskiego źródła rozmowy między klubami wciąż trwają, jednak panuje duży optymizm. Brighton ma nie zamykać drogi 35-letniemu napastnikowi i jest gotowe zgodzić się na jego odejście, jeśli strony uzgodnią satysfakcjonujące warunki transferu.

Ogólnie w Chelsea panuje przekonanie, że transakcję uda się doprowadzić do końca. TalkSPORT podkreśla, że sprowadzenie doświadczonego snajpera ma pełne poparcie trenera Xabiego Alonso. Hiszpan widzi w Welbecku zawodnika, który nie tylko zwiększy rywalizację w ataku, ale również wniesie do szatni cenne doświadczenie i pomoże rozwijać młodszych piłkarzy.

Co prawda Anglik ma już 35 lat, ale wciąż potrafi być bardzo wartościową postacią w zespole. W poprzednim sezonie rozegrał 40 spotkań licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył 14 bramek i dołożył dwie asysty. Takie liczby sprawiają, że stołeczna ekipa postrzega go jako piłkarza, który może odegrać ważną rolę zarówno na boisku, jak i poza nim.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości