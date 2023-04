Bernardo Silva miał przyjemność grać w swojej karierze u boku Cristiano Ronaldo i Erlinga Haalanda. Pomocnik Manchesteru City porównuje do siebie tych zawodników i uważa, że na boisku mają wspólne cechy.

Erling Haaland wymieniany jest w gronie faworytów do zdobycia Złotej Piłki

Bernardo Silva ma nadzieje, że jego kolega z zespołu zostanie triumfatorem

Portugalczyk porównuje Haalanda do Cristiano Ronaldo i mówi o ich wspólnych cechach

Haaland zdobędzie Złotą Piłkę?

Debiutancki sezon Erlinga Halaanda na Wyspach Brytyjskich układa się wprost znakomicie. Napastnik idealnie wkomponował się do Manchesteru City i niemal od razu stał się liderem całej ofensywy. Norweg może poprowadzić Obywateli do wygrania Premier League, Ligi Mistrzów i Pucharu Anglii.

Haaland wymieniany jest w gronie głównych kandydatów do zdobycia Ligi Mistrzów. Bernardo Silva wierzy, że jego kolega z drużyny zostanie triumfatorem.

– Mam nadzieję, że Erling Haaland wygra Złotą Piłkę. To nie tylko świetny zawodnik, ale także człowiek. Wierzę, że wygra w tym roku, bo to będzie oznaczać, że zdobyliśmy Premier League i Ligę Mistrzów. Liczę na to – mówi pomocnik.

Silva ma okazję grać w reprezentacji Portugalii z Cristiano Ronaldo. Porównał jego charakter i boiskowe zachowania do tych Haalanda.

– Erling i Cristiano to zupełnie inne osobowości, różni ludzie. Na boisku są natomiast do siebie podobni. Kiedy Erling jest w polu karnym ma niesamowity głód do zdobywania goli – Cristiano też taki jest.

– Kiedy piłka jest w pobliżu bramki, on zawsze tam jest i ma umiejętność wyczucia, gdzie piłka będzie się znajdował. Właśnie to łączy jego i Cristiano. Poza tym, są zupełnie innymi piłkarzami i zupełnie innymi ludźmi – analizuje Portugalczyk.

