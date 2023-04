Źródło: The Times

fot. PressFocus Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Liverpool najprawdopodobniej nie zakwalifikuje się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów

Wpływ na mizerną grę defensywną ma słaba postawa Virgila van Dijka

Lider obrony The Reds jest świadomy słuszności krytyki, z którą się spotyka

“To normalne, że jestem krytykowany”

Obecny sezon dla Liverpoolu układa się bardzo źle. The Reds przyzwyczaili w ostatnich latach kibiców do zaciętej walki z Manchesterem City o mistrzostwo Anglii, natomiast tym razem błyskawicznie się z niej wypisali. Mało tego – wiele wskazuje na to, że zabraknie ich również w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

W Liverpoolu w szczególności zawodzą liderzy. Virgil van Dijk jeszcze do niedawna był traktowany jako jeden z najlepszych obrońców na świecie, a dziś jest cieniem samego siebie. 31-latek jest świadomy swojej słabej dyspozycji i popełnianych błędów. Rozumie zatem pojawiającą się z każdej strony krytykę.

– Nikt nie jest odporny na krytykę. Jeśli ktoś tak mówi, kłamie. Kiedy krytyka się pojawia i wiesz, że jest słuszna, jedyne co możesz zrobić to trzymać głowę nisko i skupiać się na poprawie.

– Wiem, że moje występy były jak całej drużyny – lepsze i gorsze. Wiem, że jestem zawodnikiem, na którego patrzy się w szczególności, który w ostatnich pięciu latach utrzymywał wysoką dyspozycję. To normalne, że jestem krytykowany.

– Przez ostatnie pięć lat, pomijając sezon, w którym długo byłem kontuzjowany, grałem co trzy albo cztery dni na równym poziomie. Staram się do tego wrócić i do tego wrócę. Nie martwię się tym – zapewnia Holender.

