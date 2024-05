Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Newcastle United śledzi sytuację Raphinhi

FC Barcelona w nadchodzącym letnim okienku transferowym będzie chciała pozbyć się kilku zawodników, żeby podreperować budżet i spełnić wymogi dotyczące finansowego fair play. Poza tym Duma Katalonii liczy na wzmocnienie składu, a do tego potrzebne są środki. Z przeprowadzką na Camp Nou łączony jest m.in. Nico Williams. Jeśli gwiazdka Athleticu Bilbao dołączy do Barcy, to przyszłość Raphinhi stanie pod dużym znakiem zapytania – podaje Graeme Bailey.

Brazylijczyk, który pragnie zostać w Barcelonie, wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym i otrzymał już kilka ofert. Newcastle United jest jednym z klubów, który ma chrapkę na prawoskrzydłowego. Sroki są przekonane, że 22-krotny reprezentant Canarinhos byłby znakomitym transferem, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę nie będzie potrzebował żadnej aklimatyzacji w Premier League, ponieważ w latach 2020-2022 był piłkarzem Leeds United.

Raphinha w 36 spotkaniach aktualnego sezonu strzelił 10 goli i zaliczył 12 asyst. Statystyki 27-latka robią więc wrażenie, pomimo że często jest krytykowany. Bilans cenionego Brazylijczyka na angielskich boiskach to natomiast 67 spotkań, 17 bramek oraz 12 ostatnich podań. Serwis “Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na 50 milionów euro i mniej więcej tyle trzeba byłoby za niego zapłacić.