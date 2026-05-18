PressFocus Na zdjęciu: Tom Heaton oraz Harry Maguire

Tom Heaton zostanie w Manchesterze United

Manchester United rozpoczął już budoweą składu na kolejny sezon. Wiemy, że w drużynie dojdzie do sporych ruchów kadrowych. Tymczasem najnowsze doniesienia z obozu Czerwonych Diabłów przekazuje serwis „Manchester Evening News”. Otóż na Old Trafford może zatrzymać się na dłużej weteran. Klub planuje nagrodzić Toma Heatona nowy kontraktem, który będzie obowiązywał do końca przyszłej kampanii.

Boiskowa rola Toma Heatona nie ulegnie zmianie. Doświadczony bramkarz wciąż będzie pełnił rolę trzeciego golkipera w Manchesterze United. Anglik odgrywa znaczącą rolę zarówno w szatni, jak i na treningach. Współpracę z nim mocno chwali sobie Senne Lammens. Belg otrzymuje spore wsparcie od 40-latka, który też przygotowuje się do roli trenera. Bycie szkoleniowcem jest jego celem po odejściu na piłkarską emeryturę.

Tom Heaton spędził znaczną część kariery w Manchesterze United. Anglik jest przede wszystkim wychowankiem Czerwonych Diabłów i jego serce należy do tego klubu. Powrót bramkarza na Old Trafford w 2021 roku był wspaniałą chwilą w jego karierze. Klub wyciągnął do 40-latka pomocną dłoń, kiedy ten miał problem ze znalezieniem sobie nowego pracodawcy. Warto zaznaczyć, że golkiper ma nawet trzy występy w narodowych barwach

Dotychczas Tom Heaton rozegrał zaledwie trzy spotkania w seniorskich barwach Manchesteru United. Ostatni występ 40-latka miał miejsce w lutym 2023 roku, kiedy stanął między słupkami w meczu pucharowym przeciwko Nottingham Forest. Anglik rozegrał wówczas 90 minut i zdołał zachować nawet czyste konto.