Pogoń Szczecin już latem może zakończyć współpracę z Samem Greenwoodem. Do walki o transfer Anglika włączył się kolejny klub z Championship. A jest nim Blackburn Rovers - donosi The72.co.uk.

Sam Greenwood przychodził do Pogoni Szczecin jako wielka gwiazda. Rzeczywistość okazała się brutalna i zawodnik kompletnie nie odnalazł się w Polsce. Tego lata prawdopodobnie zakończy się jego przygoda w PKO Ekstraklasie. Nasz dziennikarz, Piotr Koźmiński, zdradził, że Anglik wzbudza zainteresowanie wśród klubów Championship. Teraz dowiadujemy się z portalu The72.co.uk, że pomocnik wzbudza również zainteresowanie Blackburn Rovers.

Co ciekawe, drużyna The Riverside ma w kadrze piłkarzy, którzy mają przeszłość na polskich boiskach. A są nimi Ryoya Morishita oraz Yuri Ribeiro. Wkrótce do tego grona może dołączyć właśnie Sam Greenwood. Blackburn Rovers jednak nie jest najlepszym możliwym kierunkiem dla pomocnika Pogoni Szczecin. Piotr Koźmiński wcześniej informował o zainteresowanie Wrexham oraz Bristol City, a te zespoły zdecydowanie wyżej zakończyły sezon Championship.

Wydaje się, że przyszłość Sama Greenwooda w Pogoni Szczecin jest już skreślona. Sam piłkarz niekoniecznie dobrze wspomina dotychczasową przygodę w Polsce. Boiskowa postawa pomocnika pozostawiała wiele do życzenia, więc Portowcy nie będą płakać, jeśli dojdzie do transferu wychodzącego. Warto też zaznaczyć, że 24-latek przychodził w ubieglym roku do PKO Ekstraklasy na zasadzie darmowego transferu z Leeds United.

Sam Greenwood w trwającej kampanii rozegrał 21 spotkań w koszulce Pogoni Szczecin. Anglik zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.