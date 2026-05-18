News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Victor Osimhen łączony z Chelsea

Chelsea lada moment ogłosi nawiązanie współpracy z Xabim Alonso. Fabrizio Romano jako pierwszy przekazał tę informację. Przyjście hiszpańskiego trenera nie zmienia planów The Blues. Władze klubu ze Stamford Bridge planują dokonanie wielkich transferów. Jeden z tropów prowadzi do Turcji. „TEAMtalk” informuje, że w kręgu ich zainteresowań znajduje się Victor Osimhen z Galatasaray.

Transfer nigeryjskiego snajpera będzie wiązał się z ogromnym wydatkiem. Turecki gigant ma oczekiwać za swoją gwiazdę nawet 100 milionów euro. Jest to kwota, która może stanowić Roblem nawet Chelsea. The Blues planują dokonać sporym zmian kadrowych i zapewne mają świadomość, że nie zostanie teraz przymknięte oko na ich naruszanie zasad Finansowego Fair Play.

Victor Osimhen jest łączony z wielkimi zespołami od momentu transferu do Galatasaray. Nie ma w zasadzie żadnego klubu z europejskiego topu, który nie patrzyłby w kierunku Nigeryjczyka. Wydaje się, że zawodnik teraz jest najbliżej przeprowadzki do Chelsea. Czas jednak pokaże, czy były gracz SSC Napoli finalnie wyląduje na Stamford Bridge.

W trwającej kampanii Victor Osimhen rozegrał 33 spotkania w koszulce Galatasaray. Reprezentant Nigerii zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 22 trafienia, a także zaliczył osiem asyst.