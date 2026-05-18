Sandro Tonali wyceniony! Manchester United i Arsenal wiedzą, ile trzeba zapłacić

Manchester United i Arsenal wielokrotnie rywalizowali ze sobą o transfer. Tak samo będzie w nadchodzącym letnim okienku transferowym. Giganci Premier League wykazują bowiem zainteresowanie Sandro Tonalim. Tymczasem „Football Insider” poinformował o wycenia Włocha. Newcastle United oczekuje aż 80 milionów funtów za swoją gwiazdę.

Odejście Sandro Tonalego jest jak najbardziej możliwy. Sroki nie zagrają w przyszłym sezonie w europejskich pucharach, a rywalizowanie na poziomie Ligi Mistrzów jest celem włoskiego pomocnika. Manchester United i Arsenal od dawna interesują się reprezentantem Italii i wkrótce rywalizacja może nabrać tempa. Pytanie tylko, która drużyna będzie skłonna zapłacić 80 milionów funtów.

Newcastle United poważnie zastanawia się nad przyszłością kilku gwiazd. W tym właśnie Sandro Tonalego. Władze z St. James’s Park chcą wyrównać finanse, po tym jak nie udało im się zakwalifikować do europejskich pucharów. Wycena Włocha nie jest tak bardzo wygórowana. Wychowanek Brescii od długich miesięcy udowadnia, że należy do ścisłego grona najlepszych pomocników na świecie.

Sandro Tonali w obecnym sezonie rozegrał 53 spotkania w koszulce Newcastle United. Włoch zdołał strzelić trzy gole, a także zaliczył siedem asyst.