Coventry zainteresowane wychowankiem Tottenhamu. Lampard działa na rynku

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Troy Parrott

Troy Parrott celem transferowym Coventry City

Coventry City zgromadziło 95 punktów, wygrało Championship i tym samym wywalczyło awans do Premier League. Zespół Franka Lamparda nie miał sobie równych na zapleczu angielskiej ekstraklasy, imponując regularnością oraz skutecznością przez cały sezon. Przed grą w elicie drużyna The Sky Blues potrzebuje jednak kilku poważnych wzmocnień, aby z powodzeniem rywalizować na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Władze klubu już rozpoczęły działania na rynku transferowym i analizują kolejne możliwe ruchy kadrowe.

W ostatnich tygodniach z przenosinami na Ricoh Arenę łączeni byli między innymi Ross Barkley, Georginio Wijnaldum oraz Nathan Ake. Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, kolejnym kandydatem do przeprowadzki do Coventry City jest Troy Parrott. 24-letni napastnik planuje opuścić AZ Alkmaar i szuka nowego wyzwania w swojej karierze. Powrót na Wyspy Brytyjskie po bardzo udanym okresie spędzonym w Holandii wydaje się dla niego interesującą opcją, szczególnie w kontekście gry w Premier League.

Irlandzki snajper występuje w wyżej wspomnianym Alkmaarze od połowy 2024 roku, gdy trafił do holenderskiego klubu za cztery miliony euro z Tottenhamu Hotspur. Mierzący 185 centymetrów napastnik rozegrał w obecnym sezonie 48 spotkań, strzelił 31 goli i zaliczył 12 asyst. Tak imponujące statystyki sprawiają, że coraz częściej mówi się o jego możliwym transferze do silniejszej ligi. Przenosiny do Coventry mogłyby być dla niego naturalnym etapem dalszego rozwoju. Wartość rynkowa zawodnika przekracza 20 milionów euro.