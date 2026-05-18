Robertson żegna się z Liverpoolem. Chce go krajowy potentat

Sportimage / Alamy Na zdjęciu: Andy Robertson

Fenerbahce Stambuł zagięło parol na Andy’ego Robertsona

Andrew Robertson zmieni klub podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Kontrakt 32-letniego lewego obrońcy z Liverpoolem obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku i wiadomo już, że strony nie złożą podpisów pod nową umową. To oznacza, że doświadczony reprezentant Szkocji będzie dostępny na rynku bez konieczności płacenia kwoty odstępnego. Taka sytuacja sprawia, iż wokół słynnego zawodnika pojawia się coraz więcej zainteresowanych klubów, które chcą wykorzystać nie lada okazję do pozyskania piłkarza z ogromnym doświadczeniem na najwyższym poziomie.

W ostatnich miesiącach Robertson był łączony między innymi z Atletico Madryt, Tottenhamem Hotspur, Milanem, Celtikiem Glasgow oraz Wrexham AFC. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że słynny wahadłowy wybierze zupełnie inny kierunek. Według informacji przekazanych przez Ekrema Konura szkocki defensor prowadzi zaawansowane rozmowy z Fenerbahce Stambuł, które mogą zakończyć się osiągnięciem pełnego porozumienia. Turecki klub chce możliwie jak najszybciej sfinalizować negocjacje i obecnie wydaje się być bardzo blisko dopięcia całej operacji transferowej.

Robertson trafił na Anfield Road w 2017 roku z Hull City – od tamtej pory rozegrał łącznie 377 spotkań w barwach Liverpoolu. W tym czasie sięgnął po jedną Ligę Mistrzów oraz dwa tytuły mistrza Anglii, stając się jednym z najlepszych lewych obrońców swojej generacji. W aktualnym sezonie rutynowany defensor wystąpił w 35 meczach, zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. Według najnowszych danych fachowego serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa szkockiego piłkarza wynosi obecnie mniej więcej 10 milionów euro.