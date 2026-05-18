Borussia na zakupach w Portugalii. Może ściągnąć wielki talent

Ibrahima Ba pod lupą Borussii Dortmund

Borussia Dortmund od wielu lat słynie z doskonałego skautingu i konsekwentnie pozostaje wierna swojej filozofii transferowej. Niemiecki potentat regularnie sprowadza młodych oraz utalentowanych zawodników za stosunkowo niewielkie kwoty, rozwija ich umiejętności, a następnie sprzedaje za ogromne pieniądze. Taką drogę w ekipie Die Borussen przeszli między innymi Erling Haaland, Jadon Sancho czy Jude Bellingham. Włodarze klubu z siedzibą w Zagłębiu Ruhry nie zamierzają zmieniać swojej strategii i pracują już nad następnymi transferami perspektywicznych piłkarzy z całego świata.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, kolejnym zawodnikiem wpisującym się w ten model może zostać Ibrahima Ba. Według wspomnianego wyżej dziennikarza Borussia Dortmund uważnie monitoruje sytuację 20-letniego środkowego obrońcy, który obecnie występuje w portugalskiej ekstraklasie. Senegalski defensor wzbudza jednak zainteresowanie także Sportingu Lizbona, dlatego zapowiada się interesująca rywalizacja o jego podpis. Dortmundczycy widzą w nim piłkarza z dużym potencjałem, który w przyszłości może stać się ważnym ogniwem defensywy zespołu BVB.

Mierzący 190 centymetrów wzrostu stoper aktualnie z powodzeniem reprezentuje barwy FC Famalicao. Utalentowany defensor trafił do portugalskiego klubu w lipcu 2024 roku za darmo z rodzimej akademii – AJEL de Rufisque. Początkowo występował w drużynach młodzieżowych, lecz przed sezonem 2025/2026 został włączony do pierwszego zespołu. W obecnej kampanii rozegrał 24 spotkania, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. FC Famalicao oczekuje za swojego zawodnika około 25 milionów euro, mając bardzo mocną pozycję negocjacyjną dzięki kontraktowi obowiązującemu aż do 30 czerwca 2030 roku.