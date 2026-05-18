Borussia na zakupach w Portugalii. Może ściągnąć wielki talent

20:33, 18. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Ibrahima Ba uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych stoperów w lidze portugalskiej. O jego podpis powalczy Borussia Dortmund - donosi Ekrem Konur.

Niko Kovac
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Ibrahima Ba pod lupą Borussii Dortmund

Borussia Dortmund od wielu lat słynie z doskonałego skautingu i konsekwentnie pozostaje wierna swojej filozofii transferowej. Niemiecki potentat regularnie sprowadza młodych oraz utalentowanych zawodników za stosunkowo niewielkie kwoty, rozwija ich umiejętności, a następnie sprzedaje za ogromne pieniądze. Taką drogę w ekipie Die Borussen przeszli między innymi Erling Haaland, Jadon Sancho czy Jude Bellingham. Włodarze klubu z siedzibą w Zagłębiu Ruhry nie zamierzają zmieniać swojej strategii i pracują już nad następnymi transferami perspektywicznych piłkarzy z całego świata.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, kolejnym zawodnikiem wpisującym się w ten model może zostać Ibrahima Ba. Według wspomnianego wyżej dziennikarza Borussia Dortmund uważnie monitoruje sytuację 20-letniego środkowego obrońcy, który obecnie występuje w portugalskiej ekstraklasie. Senegalski defensor wzbudza jednak zainteresowanie także Sportingu Lizbona, dlatego zapowiada się interesująca rywalizacja o jego podpis. Dortmundczycy widzą w nim piłkarza z dużym potencjałem, który w przyszłości może stać się ważnym ogniwem defensywy zespołu BVB.

Mierzący 190 centymetrów wzrostu stoper aktualnie z powodzeniem reprezentuje barwy FC Famalicao. Utalentowany defensor trafił do portugalskiego klubu w lipcu 2024 roku za darmo z rodzimej akademii – AJEL de Rufisque. Początkowo występował w drużynach młodzieżowych, lecz przed sezonem 2025/2026 został włączony do pierwszego zespołu. W obecnej kampanii rozegrał 24 spotkania, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. FC Famalicao oczekuje za swojego zawodnika około 25 milionów euro, mając bardzo mocną pozycję negocjacyjną dzięki kontraktowi obowiązującemu aż do 30 czerwca 2030 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości