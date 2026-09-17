Man United myśli o zmianie trenera. Wielkie nazwisko na liście

Manchester United słabo wszedł w nowy sezon. Pojawiły się plotki o kolejnej zmianie trenera. Według doniesień Corriere della Sera na liście życzeń Czerwonych Diabłów pojawił się Antonio Conte.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Conte w kręgu zainteresowań Man United

Manchester United ma za sobą kiepski start w Premier League. Po czterech spotkaniach mają zaledwie cztery punkty, przez co zajmują odległe 13. miejsce w tabeli. Na dodatek odpadli z Carabao Cup, przegrywając z Brighton (2:3), choć do prowadzili różnicą dwóch bramek. Sytuację minimalnie ratuje komplet punktów w Lidze Mistrzów, ale tam rywalizowali z debiutantem z Azerbejdżanu – Sabah Baku (4:0).

Słabe wyniki szybko zapoczątkowały plotki dot. przyszłości Michaela Carricka. Anglik znalazł się na gorącym krześle, lecz Czerwone Diabły nie będą podejmować pochopnych decyzji. Tamtejsza prasa donosi, że dostał czas do Świąt Bożego Narodzenia, żeby poprawić sytuację zespołu.

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Niemniej jednak Man United rozgląda się za potencjalnie nowym trenerem. TeamTalk, powołując się na doniesienia Corriere della Sera, przekazało, że na liście życzeń 20-krotnego mistrza Anglii znalazł się Antonio Conte. Włoski taktyk ma być najbardziej pożądanym szkoleniowcem, gdyby doszło do zmiany na ławce trenerskiej. To nie pierwszy raz, gdy 57-latek jest łączony z klubem z Old Trafford. W przeszłości również wymieniano go w gronie kandydatów.

Conte jest obecnie bez pracy. Jego ostatnim klubem było Napoli, które prowadził w latach 2024-2026, wygrywając mistrzostwo Włoch. Ostatnio był przymierzany do reprezentacji Włoch, lecz finalnie selekcjonerem Squadra Azzurra został Roberto Mancini.